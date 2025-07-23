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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о подготовке нового этапа обмена

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Военная операция на Украине
Зеленский сообщил о подготовке нового этапа обмена военнопленными. Москва и Киев на прошлой встрече в Стамбуле договорились об обменах пленными, в том числе «бессрочных санитарных». 22 июля Россия вернула двоих военных
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Remo Casilli / Reuters)

Украина ведет подготовку нового этапа обмена военнопленными, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении в телеграм-канале.

«Сегодня весь день — подготовка нового этапа обмена. Мы ждем наших дома. Важно, что, несмотря на все сложности, украинцы возвращаются домой. И по каждой фамилии проводим проверки, ищем всю информацию. Было уже немало случаев, когда ребята были в списках пропавших без вести, но мы их находили в плену. Каждый раз это проверяем», — сказал он.

Говоря о предстоящей встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле, Зеленский подчеркнул, что Киев настроен работать над возвращением военных из плена.

Россия и Украина обменялись пленными
Политика
Фото:ТАСС

Обмены пленными начались после второго раунда прямых переговоров Москвы и Киева в Стамбуле в начале июня. Глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский 12 июня объявил о начале «бессрочных санитарных обменов ранеными».

С тех пор прошло несколько подобных обменов. Накануне российское Минобороны сообщило, что в рамках договоренностей «о бессрочных санитарных обменах», достигнутых в Стамбуле, Россия вернула двоих военных, нуждающихся в срочном лечении.

Также стороны договорились об обмене телами погибших бойцов. В последний раз такой обмен прошел 17 июля.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Зеленский обмен пленными переговоры
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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