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Переговоры в Стамбуле ,  
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Россия предложила Украине новые обмены военнопленными

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Переговоры в Стамбуле
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Военная операция на Украине
Россия предложила Киеву начать новый обмен и передать не менее 1,2 тыс. пленных с каждой стороны, сказал Мединский. Договоренность о таком обмене подтвердил Умеров. Также Москва готова передать 3 тыс. тел украинских военных
Фото: Murad Sezer / Reuters
Фото: Murad Sezer / Reuters

Москва и Киев завершили исполнение достигнутых ранее гуманитарных договоренностей об обмене, заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский по итогам третьего раунда прямых переговоров в Стамбуле.

«В настоящее время на украинско-белорусской границе завершается обмен последними партиями военнопленных в количестве примерно 250 человек с каждой стороны. Таким образом, второй беспрецедентно большой обмен примерно по 1200 человек завершен», — сказал он.

По его словам, предложено в ближайшее время начать новый процесс обмена не менее чем по 1,2 тыс. человек. Также Россия предложила Киеву передать еще 3000 тел погибших украинских военнослужащих.

По итогам уже прошедших обменов погибшими Россия вернула Украине более 7 тыс. тел и получила небольшое количество своих, сообщил Мединский.

Бессрочные санитарные обмены с Украиной тяжелоранеными и больными на линии боевых действий будут продолжены, добавил он.

Зеленский заявил о подготовке нового этапа обмена
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Владимир Зеленский

Глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров объявил, что стороны договорились о новых обменах военных и гражданских лиц, передает «Суспiльне». По его словам, речь идет в том числе о возвращении тех, кто находится в плену более трех лет, включая тяжелораненых и молодых. В обмене примут участие более 1,2 тыс. человек, добавил Умеров.

Мединский на пресс-конференции также отметил, что не все жители Курской области, вывезенные на территорию Украины, возвращены домой, их около 30 человек. Киев должен прояснить статус удерживаемых мирных жителей, заявил он.

Как сообщил глава российского МИДа Михаил Галузин, Россия также поставила перед Киевом вопрос о возвращении российских детей, вывезенных на Украину. Российская сторона передала список из 20 детей, которых необходимо вернуть на родину, сказал он.

Украинские дети, пребывающие в России, находятся под государственным контролем, в достатке и безопасности в соответствующих детских учреждениях, отметил замглавы МИДа.

Об обменах военнопленными стороны договорились на предыдущих встречах. 23 мая Россия и Украина передали друг другу по 270 военных и 120 гражданских лиц. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова тогда рассказала, что среди обменянных мирных — жители Курской области и политзаключенные.

4 июля в рамках обмена пленными вместе с военными в Россию вернулись двое жителей Курской области.

Переговоры России и Украины 23 июля длились около часа. Стороны договорились продолжить контакты.

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Украина обмен пленными переговоры обмен телами Владимир Мединский
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