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Военная операция на Украине ,  
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Россия вернула с Украины двух нуждающихся в срочном лечении военных

Минобороны: Россия вернула с Украины двух нуждающихся в медпомощи военных
Сюжет
Военная операция на Украине

Россия вернула с подконтрольных Украине территорий двух военных, которым нужна срочная помощь медиков, сообщило Минобороны.

Это произошло в рамках договоренностей «о бессрочных санитарных обменах», достигнутых в Стамбуле. Сейчас военные находятся в Белоруссии, затем их направят на лечение в Россию.

Россия и Украина обменялись телами погибших
Политика

17 июля стороны провели обмен телами погибших военных. Россия передала Украине останки 1000 солдат ВСУ.

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