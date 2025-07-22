Минобороны: Россия вернула с Украины двух нуждающихся в медпомощи военных

Россия вернула с Украины двух нуждающихся в срочном лечении военных

Россия вернула с подконтрольных Украине территорий двух военных, которым нужна срочная помощь медиков, сообщило Минобороны.

Это произошло в рамках договоренностей «о бессрочных санитарных обменах», достигнутых в Стамбуле. Сейчас военные находятся в Белоруссии, затем их направят на лечение в Россию.

17 июля стороны провели обмен телами погибших военных. Россия передала Украине останки 1000 солдат ВСУ.

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