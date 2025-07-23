Начало переговоров России и Украины. Видео

Появилось видео с начала переговоров России и Украины в Стамбуле

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В стамбульском дворце Чираган начались переговоры делегаций России и Украины, передает корреспондент РБК. Встречу открыл вступительным словом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

В последний раз стороны встретились 2 июня, тогда они обменялись меморандумами — предложениями по урегулированию конфликта. Теперь делегации должны обсудить эти документы.

Кремль предупреждал, что третий раунд будет непростым. «Тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренностей об обменах или возвращении тел погибших — это уже результативность», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Украина намеревается добиться немедленного прекращения огня, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.