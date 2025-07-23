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Переговоры в Стамбуле ,  
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Начало переговоров России и Украины. Видео

Появилось видео с начала переговоров России и Украины в Стамбуле
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Переговоры в Стамбуле

Начало переговоров России и Украины. Видео
Video

В стамбульском дворце Чираган начались переговоры делегаций России и Украины, передает корреспондент РБК. Встречу открыл вступительным словом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

В последний раз стороны встретились 2 июня, тогда они обменялись меморандумами — предложениями по урегулированию конфликта. Теперь делегации должны обсудить эти документы.

Мединский прибыл в Стамбул в поло Putin Team
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Помощник президента РФ Владимир Мединский (в центре) в аэропорту Стамбула перед началом российско-украинских переговоров, Турция, 23 июля 2025 года

Кремль предупреждал, что третий раунд будет непростым. «Тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренностей об обменах или возвращении тел погибших — это уже результативность», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Украина намеревается добиться немедленного прекращения огня, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

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Стамбул Турция Украина Владимир Мединский Рустем Умеров
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