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Переговоры в Стамбуле ,  
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Зеленский рассказал, на чем будет настаивать Украина на переговорах

Зеленский: Украина на переговорах будет настаивать на прекращении огня
Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Сюжет
Военная операция на Украине
Делегация Украины на переговорах с Россией в Стамбуле будет настаивать на немедленном прекращении огня, заявил Владимир Зеленский. В Кремле отмечали, что главной темой обсуждения станут проекты меморандумов двух стран
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Украинская делегация на переговорах с российской стороной в Стамбуле снова будет настаивать на немедленном прекращении огня, заявил президент Владимир Зеленский. Предполагается, что стороны встретятся в 19:00 во дворце Чираган.

Зеленский напомнил, что на прошлой неделе без электричества осталась часть Сумской области. «И представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, в частности вот таких ударов», — написал он в телеграм-канале.

О необходимости достичь прекращения огня Зеленский заявил еще до возобновления переговоров украинской и российской делегаций. Президент Владимир Путин говорил, что Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру.

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Президент Украины прежде говорил, что делегация планирует обсудить с российской стороной обмен пленными, возвращение детей и подготовку встречи лидеров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в качестве тем нового раунда обозначил проекты «диаметрально противоположных» меморандумов, а также продолжение обменов. Песков не исключил, что это будет «сложный разговор».

Россия и Украина после трехлетнего перерыва в переговорах провели две встречи в Стамбуле — делегации встречались 16 мая и 2 июня. На последних переговорах российская и украинская стороны представили свои проекты меморандумов, в которых изложили свои предложения по прекращению огня. Тогда же делегации достигли соглашения о передаче тел погибших и об обмене тяжелоранеными военными и пленными в возрасте до 25 лет.

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Милена Костерева Милена Костерева
Украина Россия переговоры Стамбул прекращение огня Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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