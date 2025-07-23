Зеленский рассказал, на чем будет настаивать Украина на переговорах
Украинская делегация на переговорах с российской стороной в Стамбуле снова будет настаивать на немедленном прекращении огня, заявил президент Владимир Зеленский. Предполагается, что стороны встретятся в 19:00 во дворце Чираган.
Зеленский напомнил, что на прошлой неделе без электричества осталась часть Сумской области. «И представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, в частности вот таких ударов», — написал он в телеграм-канале.
О необходимости достичь прекращения огня Зеленский заявил еще до возобновления переговоров украинской и российской делегаций. Президент Владимир Путин говорил, что Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру.
Президент Украины прежде говорил, что делегация планирует обсудить с российской стороной обмен пленными, возвращение детей и подготовку встречи лидеров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в качестве тем нового раунда обозначил проекты «диаметрально противоположных» меморандумов, а также продолжение обменов. Песков не исключил, что это будет «сложный разговор».
Россия и Украина после трехлетнего перерыва в переговорах провели две встречи в Стамбуле — делегации встречались 16 мая и 2 июня. На последних переговорах российская и украинская стороны представили свои проекты меморандумов, в которых изложили свои предложения по прекращению огня. Тогда же делегации достигли соглашения о передаче тел погибших и об обмене тяжелоранеными военными и пленными в возрасте до 25 лет.
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