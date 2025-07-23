Делегации прибыли на третий раунд переговоров России и Украины в Турции
В Турцию прибыла российская делегация для участия в переговорах с украинскими переговорщиками. Встреча пройдет в стамбульском дворце Чираган. РБК ведет прямую трансляцию с места событий.
На предыдущей встрече делегации обменялись предложениями по урегулированию конфликта, теперь переговорщики обсудят эти документы.
«Естественно, никто легкой дороги не ожидает. Естественно, это будет сложный разговор», — предупредили в Кремле.
Киев намерен добиваться немедленного и полного прекращения огня.
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