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Переговоры в Стамбуле ,  
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Делегации прибыли на третий раунд переговоров России и Украины в Турции

Прямая трансляция с места переговоров России и Украины в Стамбуле
Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Сюжет
Военная операция на Украине

В Турцию прибыла российская делегация для участия в переговорах с украинскими переговорщиками. Встреча пройдет в стамбульском дворце Чираган. РБК ведет прямую трансляцию с места событий.

На предыдущей встрече делегации обменялись предложениями по урегулированию конфликта, теперь переговорщики обсудят эти документы.

«Естественно, никто легкой дороги не ожидает. Естественно, это будет сложный разговор», — предупредили в Кремле.

Киев намерен добиваться немедленного и полного прекращения огня.

Кто участвует в третьем раунде переговоров России и Украины. Инфографика
Политика
Пропускной пункт на территорию дворца Чираган в Стамбуле, где ожидается третий раунд переговоров России и Украины.

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