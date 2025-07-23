Прямая трансляция с места переговоров России и Украины в Стамбуле

Делегации прибыли на третий раунд переговоров России и Украины в Турции

В Турцию прибыла российская делегация для участия в переговорах с украинскими переговорщиками. Встреча пройдет в стамбульском дворце Чираган. РБК ведет прямую трансляцию с места событий.

На предыдущей встрече делегации обменялись предложениями по урегулированию конфликта, теперь переговорщики обсудят эти документы.

«Естественно, никто легкой дороги не ожидает. Естественно, это будет сложный разговор», — предупредили в Кремле.

Киев намерен добиваться немедленного и полного прекращения огня.