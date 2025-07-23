Кто участвует в третьем раунде переговоров России и Украины. Инфографика
Российскую делегацию, как и в прошлый раз, возглавит помощник президента Владимир Мединский, украинскую — экс-министр обороны, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
Состав переговорщиков также не изменился. Москву представляют четыре переговорщика и столько же экспертов, Киев — 14 человек, включая представителей МИД, ВСУ, СБУ и разведки.
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