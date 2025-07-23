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Военная операция на Украине ,  
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Кто участвует в третьем раунде переговоров России и Украины. Инфографика

Появился список участников делегаций России и Украины на переговорах в Стамбуле
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Военная операция на Украине
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Переговоры в Стамбуле
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Инфографика РБК
Третий раунд переговоров России и Украины запланирован на 23 июля. Делегации встретятся в том же составе, что и в начале июня. Кто вошел в переговорные группы — в инфографике РБК
Пропускной пункт на территорию дворца Чираган в Стамбуле, где ожидается третий раунд переговоров России и Украины.
Пропускной пункт на территорию дворца Чираган в Стамбуле, где ожидается третий раунд переговоров России и Украины. (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Российскую делегацию, как и в прошлый раз, возглавит помощник президента Владимир Мединский, украинскую — экс-министр обороны, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Состав переговорщиков также не изменился. Москву представляют четыре переговорщика и столько же экспертов, Киев — 14 человек, включая представителей МИД, ВСУ, СБУ и разведки.

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