Появился список участников делегаций России и Украины на переговорах в Стамбуле

Кто участвует в третьем раунде переговоров России и Украины. Инфографика

Третий раунд переговоров России и Украины запланирован на 23 июля. Делегации встретятся в том же составе, что и в начале июня. Кто вошел в переговорные группы — в инфографике РБК

Пропускной пункт на территорию дворца Чираган в Стамбуле, где ожидается третий раунд переговоров России и Украины. (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Российскую делегацию, как и в прошлый раз, возглавит помощник президента Владимир Мединский, украинскую — экс-министр обороны, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Состав переговорщиков также не изменился. Москву представляют четыре переговорщика и столько же экспертов, Киев — 14 человек, включая представителей МИД, ВСУ, СБУ и разведки.