Госдеп раскритиковал Европу из-за «оруэлловской» цензуры

Европейский закон выдвигает строгие требования к наиболее популярным онлайн-платформам. В Госдепе считают, что в Европе тысячи людей подверглись необоснованной критике

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Администрация президента США Дональда Трампа раскритиковала Европу из-за ограничений свободы слова, заявив, что регулирование соцсетей и онлайн-платформ в ЕС равносильно «оруэлловской» цензуре. Заявление Госдепа опубликовано в соцсети X.

«Это оруэлловское послание не обманет Соединенные Штаты. Цензура — это не свобода», — говорится в сообщении.

В Госдепе считают, что в Европе тысячи людей подверглись критике за высказывания против правительств собственных стран.

Госдепартамент связывает свое заявление с Законом о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). По мнению администрации Белого дома, он «защищает только европейских лидеров — от их собственного народа».

DSA вступил в силу в феврале 2024 года. В частности, закон обязывает поисковые системы и крупные онлайн-платформы удалять то, что обозначено как «незаконный контент» и «дезинформация». Также платформам необходимо предоставлять актуальные данные о количестве пользователей.

В августе прошлого года Евросоюз начал собственное расследование против Telegram о возможном нарушении DSA. Telegram заявляет о своем соблюдении законов ЕС.