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Политика ,  
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В Екатеринбурге задержали журналиста Ura.ru

Редактор Игорь Сергеев проходит свидетелем по делу другого журналиста издания — Дениса Аллаярова. Последнего подозревают в даче взятки за получение полицейских сводок. Аллаяров вину не признает
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

В Екатеринбурге сегодня утром задержали редактора Ura.ru Игоря Сергеева, который проходит свидетелем по делу другого журналиста издания — Дениса Аллаярова. Об этом сообщает само издание. Сергеев успел сообщить адвокатам, что его везут на допрос в Следственный комитет.

«Где именно он сейчас находится, неизвестно. Следователь, ведущий дело, отказывается раскрывать его местоположение», — рассказали адвокаты Сергеева.

По данным источника ТАСС, Сергеев не задержан, а «доставлен в правоохранительные органы для проведения с его участием следственного действия».

РБК обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области.

Главреда Baza Глеба Трифонова задержали по подозрению в даче взятки
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Глеб Трифонов

Дениса Аллаярова арестовали после обысков в редакции Ura.ru в начале июня. Его подозревают в даче взятки полицейскому в обмен на получение полицейских сводок. Журналист вину не признает, адвокаты считают, что его оговорил дядя, который сам находится под следствием.

Как пишет Ura.ru, в середине июля арестованному Аллаярову предложили заключить сделку со следствием и дать показания на других сотрудников издания, но тот отказался.

22 июля силовики пришли с обысками в редакцию телеграм-канала Baza в рамках расследования превышения полномочий сотрудниками полиции из-за передачи информации ограниченного доступа. Кроме того, задержаны главред канала Глеб Трифонов и его коллега, их подозревают в даче взятки. Гендиректор Baza Анатолий Сулейманов отверг претензии, что Baza покупала «сливы» у силовиков. По его словам, канал регулярно общается с ними, но «так же, как и все журналисты».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Анастасия Серова Анастасия Серова
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