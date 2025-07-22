В редакцию Baza пришли полиция и ОМОН с обысками

На связь перестал выходить главный редактор Глеб Трифонов. На фоне обысков СК сообщил о возбуждении дела по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции из-за незаконной передачи информации

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Полицейские и сотрудники ОМОН пришли с обысками в офис телеграм-канала Baza, сообщил сам канал. Источник в правоохранительных органах рассказал РБК, что обыски в редакции Baza связаны с уголовным делом о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции из-за незаконной передачи информации ограниченного доступа.

Сначала полицейские пришли в квартиру главного редактора канала Глеба Трифонова, а уже потом в редакцию.

Связи с Трифоновым нет, главного редактора увезли в неизвестном направлении, сообщила Baza. Сотрудники издания, которые находятся в офисе, также перестали выходить на связь.

Редакция отмечает, что полиция не объяснила причин проведения обысков.

«По данным Baza, речь может идти о возбуждении некоего уголовного дела в одном из российских регионов», — говорится в сообщении.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 286 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий сотрудниками полиции из-за незаконной передачи информации ограниченного доступа).

«В Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области следствием во взаимодействии с оперативными подразделениями выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа», — сообщили в СК.

Полученные данные публиковали в одном из телеграм-каналов — название следствие не уточнило.

В рамках уголовного дела следователи провели обыски в Москве, Краснодарском крае, Красноярской и Белгородской областях. В результате сотрудники правоохранительных органов изъяли «предметы и документы, имеющие значение для расследования».

Baza — российское интернет-издание. Телеграм-канал был основан в 2019 году. На него подписаны более 1,6 млн человек.

В начале июня в офисе Ura.ru прошли обыски, следственные действия также провели в домах нескольких журналистов. Следователей заинтересовали «источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области».

Редактора агентства Дениса Аллаярова обвинили в передаче взятки начальнику отдела полиции № 10 Андрею Карпову за получение служебной информации. Аллаярова арестовали и отправили в СИЗО до 4 августа. Карпова поместили под домашний арест. Редакция считает арест журналиста необоснованным и расценивает как давление на СМИ.