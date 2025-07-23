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Торговая война США ,  
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FT узнала, что Германия и Франция готовят «жесткие меры» против США

Сюжет
Торговая война США
Франция и Германия хотят получить «рычаги влияния» на Трампа и призывают Евросоюз поддержать ответные меры против торговых пошлин Вашингтона. Берлин хочет дать «жесткий ответ» Вашингтону
Фото: Focke Strangmann / Getty Images
Фото: Focke Strangmann / Getty Images

Германия и Франция добиваются от Евросоюза введения ответных мер против Соединенных Штатов, если Вашингтон не пойдет на компромисс по торговым пошлинам, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников и дипломатов Евросоюза.

«Нам нужно изменить наш метод ведения переговоров. Мы должны быть в состоянии нанести ответный удар и выложить на стол любой вариант, который изменит баланс переговоров», — заявил министр промышленности Франции Марк Ферраччи.

Сегодня, 23 июля, канцлер Германии Фридрих Мерц принимает в Берлине президента Франции Эмманюэля Макрона. До этого в мае Макрон приехал в Германию с первым за долгие годы государственным визитом.

Обе страны выступают за применение ACI (Anti-Coercion Instrument — инструмент борьбы с принуждением, известный также как «торговая базука»). Ранее Bloomberg сообщил, что Франция возглавила кампанию по развертыванию этого торгового инструмента. До сих пор Берлин не рассматривал эту меру, но теперь объединил усилия с Парижем, желая «пригрозить жестким ответом» Вашингтону и «получить рычаги влияния» на Дональда Трампа, отмечает FT.

ACI позволяет быстро реагировать на попытки принудить ЕС или его страны-члены изменить политику с помощью торговых или финансовых угроз. В числе ответных мер этот инструмент предусматривает повышение пошлин, ограничение на госзакупки, запреты на инвестиции и экспортный контроль. Инициирование ACI вызовет расследование, а не немедленные меры, отметили источники газеты.

В Евросоюзе «существует молчаливое большинство» против запуска этого инструмента, сказал неназванный дипломат ЕС и отметил, что оно было бы «ядерным оружием» при нынешней нестабильной ситуации. Однако другие источники заявили, что мнение в ЕС поменялось после заявления Вашингтона, что Соединенные Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из ЕС с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. Это «ужесточило настроения среди государств-членов», сказал один из дипломатов.

Ранее, 21 июля, Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в Евросоюзе (ЕС) готовы пойти на невыгодную сделку по пошлинам с США, чтобы заключить соглашение до 1 августа, и «готовятся к худшему». Трамп неоднократно подчеркивал, что любые ответные пошлины других стран встретят «зеркальные» или еще более жесткие меры со стороны США.

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