Bloomberg узнал, что ЕС «готовится к худшему», заключая сделку с США

Европа спешит заключить торговую сделку с США и готовится к худшему, пишет Bloomberg. Ранее в июле Трамп объявил о вводе пошлин 30% на товары из ЕС с 1 августа

В Евросоюзе (ЕС) готовы согласиться на невыгодную сделку по пошлинам с США, чтобы заключить соглашение до 1 августа. В Европе «готовятся к худшему», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Трамп ранее в июле заявил, что Соединенные Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из ЕС с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе.

Чиновники в Брюсселе готовы принять «несбалансированное соглашение в пользу США», если это необходимо для выхода из тупика, сообщили агентству источники, знакомые с ситуацией. Но обе стороны пока не достигли решающего прорыва.

Брюссель, вероятно, подготовит план на случай, если соглашения с Вашингтоном так и не удастся достичь. При этом «любые контрмеры спровоцируют еще больше масштабный раскол в трансатлантической торговле», говорится в материале агентства.

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