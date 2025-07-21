 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Торговая война США ,  
0 

Bloomberg узнал, что ЕС «готовится к худшему», заключая сделку с США

Сюжет
Торговая война США
Европа спешит заключить торговую сделку с США и готовится к худшему, пишет Bloomberg. Ранее в июле Трамп объявил о вводе пошлин 30% на товары из ЕС с 1 августа

В Евросоюзе (ЕС) готовы согласиться на невыгодную сделку по пошлинам с США, чтобы заключить соглашение до 1 августа. В Европе «готовятся к худшему», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Трамп ранее в июле заявил, что Соединенные Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из ЕС с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе.

Чиновники в Брюсселе готовы принять «несбалансированное соглашение в пользу США», если это необходимо для выхода из тупика, сообщили агентству источники, знакомые с ситуацией. Но обе стороны пока не достигли решающего прорыва.

Брюссель, вероятно, подготовит план на случай, если соглашения с Вашингтоном так и не удастся достичь. При этом «любые контрмеры спровоцируют еще больше масштабный раскол в трансатлантической торговле», говорится в материале агентства.

Трамп заявил о планах ввести пошлины в 10–15% на импорт из 150 стран
Политика
Фото:David McNew / Getty Images

Материал дополняется

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Евросоюз США пошлины
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Сенатор Грэм раскрыл, кого коснутся пошлины Трампа против России в 100%
Политика
Трамп заявил о планах ввести пошлины в 10–15% на импорт из 150 стран
Политика
Экономика Китая замедлилась на фоне угрозы пошлин США
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 91,51 (+0,43) Инвестиции, 19:45 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 78,33 (+0,01) Инвестиции, 19:45
В США рассекретили документы об убийстве Мартина Лютера Кинга Политика, 23:38
X сообщила о требовании Франции дать доступ к данным обо всех публикациях Технологии и медиа, 23:32
Bloomberg узнал, что ЕС «готовится к худшему», заключая сделку с США Политика, 23:29
SCMP оценила потенциал нового аэропорта Китая для торговли с Россией Экономика, 23:25
В аэропорту Саратова ограничили полеты Политика, 23:24
«Крылья Советов» назначили нового генерального директора Спорт, 23:23
Акинфеев признан лучшим игроком в 500 матче РПЛ в качестве капитана ЦСКА Спорт, 23:20
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Власти отказались освобождать приезжающих по квоте мигрантов от экзаменов Политика, 23:19
Союз грузовых перевозок ФРГ заявил о дефиците водителей в случае войны Политика, 23:12
В Госдуме предложили меры для охраны репродуктивного здоровья подростков Политика, 23:07
Домодедово после стабилизации отправки рейсов. Видео Общество, 23:00
Собственники заявили о выпуске «Мирамистина» на фоне решения суда Бизнес, 22:52
Словакия решила обеспечить 100% потребностей в газе за счет России Политика, 22:49
Как выглядел из космоса циклон, затопивший улицы Москвы. Видео Общество, 22:38