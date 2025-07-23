В Стамбуле начались переговоры России и Украины
В Стамбуле стартовали третьи за три года прямые переговоры российской и украинской делегаций по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Предыдущие встречи делегаций состоялись также в Турции 16 мая и 2 июня. Приветственное слово произносит глава МИД Турции Хакан Фидан.
Российскую делегацию на переговорах с Украиной по-прежнему возглавляет помощник президента Владимир Мединский, ее состав не изменился. Владимир Зеленский накануне подписал указ о формировании украинской делегации для переговоров. Как и ранее, ее возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров, а состав участников остался прежним.
21 июля Дмитрий Песков подтвердил готовность России к третьему раунду переговоров, подчеркнув необходимость обсуждения принципиально различных позиций, зафиксированных в меморандумах.
Оценивая шансы на «прорыв» на переговорах с Украиной, Песков отметил, что процесс по урегулированию остается крайне сложным и рассчитывать на какое-то чудодейственное прорывное решение в ближайшее время не приходится, однако «предстоит большая дипломатическая работа». В свою очередь, Владимир Зеленский говорил, что украинская и российская стороны продолжают выполнять ранее утвержденные договоренности, однако в этом процессе «требуется больше динамики». По его словам, нужна встреча президентов двух стран, «чтобы реально обеспечить действительно длительный мир».
Ранее Дональд Трамп выразил недовольство действиями Москвы, пригрозив введением 100-процентных пошлин, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между сторонами. В Кремле эти заявления охарактеризовали как «весьма серьезные», отметив, что потребуется время для их анализа, а Владимир Путин выскажется, когда и если сочтет необходимым.
Первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной состоялись 16 мая в Стамбуле, где стороны договорились об обмене пленными (1000 на 1000) и о подготовке предложений по прекращению огня. Второй раунд 2 июня привел к обмену меморандумами с предложениями по урегулированию и согласованию нового обмена военнопленными.
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