В Стамбуле начались переговоры России и Украины

Первые два раунда переговоров прошли в мае и июне. Прорыва от переговоров ждать не стоит, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, по его словам, предстоит «большая дипломатическая работа».

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В Стамбуле стартовали третьи за три года прямые переговоры российской и украинской делегаций по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Предыдущие встречи делегаций состоялись также в Турции 16 мая и 2 июня. Приветственное слово произносит глава МИД Турции Хакан Фидан.

Российскую делегацию на переговорах с Украиной по-прежнему возглавляет помощник президента Владимир Мединский, ее состав не изменился. Владимир Зеленский накануне подписал указ о формировании украинской делегации для переговоров. Как и ранее, ее возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров, а состав участников остался прежним.

Прилет российской делегации на переговоры в Турцию: Владимир Мединский, Игорь Костюков и Михаил Галузин, 23 июля 2025 года (Фото: Рамиль Ситдиков / ТАСС) Рустем Умеров (справа) прибывает в Стамбул в преддверии нового раунда мирных переговоров между Украиной и Россией, который состоится во дворце Чираган 23 июля 2025 года (Фото: Chris McGrath / Getty Images) Метин Гурак, Хакан Фидан и гИбрагим Калин принимают участие во встрече во дворце Чираган в день мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, Турция, 23 июля 2025 года (Фото: Murad Sezer / Reuters) Члены российской делегации во главе с Владимиром Мединским принимают участие во встрече во дворце Чираган в Стамбуле, Турция, 23 июля 2025 года (Фото: Murad Sezer / Reuters) Хакан Фидан принимает участие в третьем раунде мирных переговоров между Россией и Украиной во дворце Чираган в Стамбуле, Турция, 23 июля 2025 года (Фото: Murad Sezer / Reuters) Члены украинской делегации во главе с Рустемом Умеровым принимают участие во встрече во дворце Чираган в Стамбуле, Турция, 23 июля 2025 года (Фото: Murad Sezer / Reuters) Метин Гурак, Хакан Фидан и Ибрагим Калин принимают участие во встрече во дворце Чираган в день мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, Турция, 23 июля 2025 года (Фото: Murad Sezer / Reuters) Члены российской делегации во время третьего раунда прямых российско-украинских переговоров во дворце Чираган в Стамбуле, Турция, 23 июля 2025 года (Фото: Александр Рюмин / ТАСС) Члены украинской делегации во главе с Рустемом Умеровым принимают участие во встрече во дворце Чираган в Стамбуле, Турция, 23 июля 2025 года (Фото: Murad Sezer / Reuters) Второй раунд мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, Турция, 23 июля 2025 года (Фото: Murad Sezer / Reuters)

21 июля Дмитрий Песков подтвердил готовность России к третьему раунду переговоров, подчеркнув необходимость обсуждения принципиально различных позиций, зафиксированных в меморандумах.

Оценивая шансы на «прорыв» на переговорах с Украиной, Песков отметил, что процесс по урегулированию остается крайне сложным и рассчитывать на какое-то чудодейственное прорывное решение в ближайшее время не приходится, однако «предстоит большая дипломатическая работа». В свою очередь, Владимир Зеленский говорил, что украинская и российская стороны продолжают выполнять ранее утвержденные договоренности, однако в этом процессе «требуется больше динамики». По его словам, нужна встреча президентов двух стран, «чтобы реально обеспечить действительно длительный мир».

Ранее Дональд Трамп выразил недовольство действиями Москвы, пригрозив введением 100-процентных пошлин, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между сторонами. В Кремле эти заявления охарактеризовали как «весьма серьезные», отметив, что потребуется время для их анализа, а Владимир Путин выскажется, когда и если сочтет необходимым.

Первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной состоялись 16 мая в Стамбуле, где стороны договорились об обмене пленными (1000 на 1000) и о подготовке предложений по прекращению огня. Второй раунд 2 июня привел к обмену меморандумами с предложениями по урегулированию и согласованию нового обмена военнопленными.