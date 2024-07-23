На борту фрегата «Штандарт», который не пустила Франция, почти закончилась вода

Вода почти закончилась на борту судна, который Франция не пустила в порт

Фрегат «Штандарт» (Фото: Иван Секретарев / РИА Новости)

На борту российского фрегата «Штандарт», которому Франция запретила швартовку в любом из портов департамента Финистер, скоро может закончится запас воды, заявил «РИА Новости» глава ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькан.

По его словам, ни одна власть не может запретить кораблю заход в порт для пополнения запасов воды, еды и топлива. Однако, по его прогнозам, в связи с решением французских властей «ситуация на корабле будет быстро ухудшаться, у них уже дефицит воды».

Элькан ранее представлял профсоюз моряков Бреста, куда фрегат должен был пришвартоваться.

Как в свою очередь рассказал агентству капитан «Штандарта» Владимир Мартусь, на борту парусника, который стоит на якоре в полукилометре от атлантического побережья Франции, находится многонациональная команда, в которой 17 моряков из России, Франции, Испании, Голландии, Бельгии, США, Англии и Израиля.

Фрегат «Штандарт» — точная копия боевого корабля, построенного Петром Великим в 1703 году для обороны Санкт-Петербурга. Современный «Штандарт», построенный в 1999 году, — это действующий учебный парусник.

