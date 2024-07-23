ФСБ раскрыла подготовку теракта в белгородской мечети

Двух граждан России украинские спецслужбы завербовали через мессенджеры, предложив им за деньги поджечь городскую мечеть Белгорода. ФСБ подчеркнула, что таким образом Киев пытается разжечь межконфессиональную вражду

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В Белгороде сотрудники ФСБ предотвратили теракт — двое агентов украинских спецслужб планировали поджог мечети, сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемые были задержаны в Мариуполе. Это двое граждан России, 1986 и 1993 годов рождения, завербованные в июне через мессенджеры. Украинские спецслужбы предложили им за деньги выехать в Белгород и поджечь там городскую мечеть. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 205.1 (организация совершения террористического акта).

Задержанные дали признательные показания, оба арестованы. В ФСБ подчеркнули, что речь идет о попытке украинских спецслужб «разжечь межконфессиональную вражду на территории Российской Федерации».

Две недели назад ФСБ сообщила о предотвращении попытки покушения на трех начальников подразделений Минобороны в Москве. Как рассказало ведомство, взрывчатые вещества замаскировали в подарочную упаковку и передали курьерским службам, бомбы планировали привести в действие после того, как курьеры отчитаются о доставке посылки.

Спецслужба задержала мужчину 1994 года рождения. По версии ведомства, он действовал по заданию украинской разведки и дал признательные показания.