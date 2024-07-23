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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ раскрыла подготовку теракта в белгородской мечети

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Военная операция на Украине
Двух граждан России украинские спецслужбы завербовали через мессенджеры, предложив им за деньги поджечь городскую мечеть Белгорода. ФСБ подчеркнула, что таким образом Киев пытается разжечь межконфессиональную вражду

ФСБ раскрыла подготовку теракта в белгородской мечети
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В Белгороде сотрудники ФСБ предотвратили теракт — двое агентов украинских спецслужб планировали поджог мечети, сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемые были задержаны в Мариуполе. Это двое граждан России, 1986 и 1993 годов рождения, завербованные в июне через мессенджеры. Украинские спецслужбы предложили им за деньги выехать в Белгород и поджечь там городскую мечеть. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 205.1 (организация совершения террористического акта).

Задержанные дали признательные показания, оба арестованы. В ФСБ подчеркнули, что речь идет о попытке украинских спецслужб «разжечь межконфессиональную вражду на территории Российской Федерации».

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Две недели назад ФСБ сообщила о предотвращении попытки покушения на трех начальников подразделений Минобороны в Москве. Как рассказало ведомство, взрывчатые вещества замаскировали в подарочную упаковку и передали курьерским службам, бомбы планировали привести в действие после того, как курьеры отчитаются о доставке посылки.

Спецслужба задержала мужчину 1994 года рождения. По версии ведомства, он действовал по заданию украинской разведки и дал признательные показания.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Белгород Мариуполь ФСБ
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