ФСБ предотвратила доставку бомб высокопоставленным военным в Москве

Бомбы упаковали как подарки и отправили по местам жительства сотрудников Минобороны, их планировали взорвать после уведомления о доставке посылок, сообщила ФСБ. Подозреваемых, в том числе иностранцев, объявили в розыск

Гражданин России организовал курьерскую доставку трех взрывных устройств большой мощности по адресам проживания в Москве начальников подразделений Минобороны, бомбы были замаскированы в подарочную упаковку. Об этом сообщает ФСБ.

Бомбы должны были быть приведены в действие, после того как курьеры отчитаются о доставке посылок.

Спецслужба задержала мужчину 1994 года рождения. По версии ведомства, он действовал по заданию украинской разведки и дал признательные показания. Как сообщает ФСБ, мужчина рассказал, что был завербован в мае и согласился исполнить поручения ГУР Украины за материальное вознаграждение.

«Все организаторы и соучастники преступлений, в том числе иностранные граждане, объявлены в розыск и будут привлечены к уголовной ответственности согласно российскому законодательству», — добавили в ФСБ.

Вместе с этим ФСБ отчиталась о предотвращении взрыва на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Как утверждает спецслужба, украинская разведка связалась с россиянином 2000 года рождения, который проходил службу на крейсере, и дала задание совершить взрыв на корабле, обещая заплатить крупную сумму денег, вывезти за границу по поддельным документам либо угрожая сфабриковать обвинения в финансировании ВСУ.

Мужчина обратился в службы безопасности, после чего контрразведка предоставила поддельное видео с взрывом, а затем куратор удалил использовавшиеся для связи с моряком аккаунты.