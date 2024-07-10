 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ФСБ предотвратила доставку бомб высокопоставленным военным в Москве

Сюжет
Военная операция на Украине
Бомбы упаковали как подарки и отправили по местам жительства сотрудников Минобороны, их планировали взорвать после уведомления о доставке посылок, сообщила ФСБ. Подозреваемых, в том числе иностранцев, объявили в розыск

Гражданин России организовал курьерскую доставку трех взрывных устройств большой мощности по адресам проживания в Москве начальников подразделений Минобороны, бомбы были замаскированы в подарочную упаковку. Об этом сообщает ФСБ.

Бомбы должны были быть приведены в действие, после того как курьеры отчитаются о доставке посылок.

Спецслужба задержала мужчину 1994 года рождения. По версии ведомства, он действовал по заданию украинской разведки и дал признательные показания. Как сообщает ФСБ, мужчина рассказал, что был завербован в мае и согласился исполнить поручения ГУР Украины за материальное вознаграждение.

«Все организаторы и соучастники преступлений, в том числе иностранные граждане, объявлены в розыск и будут привлечены к уголовной ответственности согласно российскому законодательству», — добавили в ФСБ.

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Политика
Авианосец &laquo;Адмирал Кузнецов&raquo;

Вместе с этим ФСБ отчиталась о предотвращении взрыва на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Как утверждает спецслужба, украинская разведка связалась с россиянином 2000 года рождения, который проходил службу на крейсере, и дала задание совершить взрыв на корабле, обещая заплатить крупную сумму денег, вывезти за границу по поддельным документам либо угрожая сфабриковать обвинения в финансировании ВСУ.

Мужчина обратился в службы безопасности, после чего контрразведка предоставила поддельное видео с взрывом, а затем куратор удалил использовавшиеся для связи с моряком аккаунты.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ФСБ Украина Минобороны
Материалы по теме
ФСБ назвала причину, по которой СБУ выбрала Молдавию для угона Ту-22М3
Политика
Глава МИД Чехии вызвал посла России из-за взрывов в больнице в Киеве
Политика
Аэропорты Астрахани и Волгограда восстановили работу после атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 95,34 (-0,32) Инвестиции, 09 июл, 17:22 Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 88 (-0,17) Инвестиции, 09 июл, 17:22
В небе над Россией и Белоруссией заметили необычный объект Общество, 10:40
Новый аэропорт Иркутска оценили более чем в ₽200 млрд Бизнес, 10:40
FT сообщила о попытках Европы наладить контакты с советниками Трампа Политика, 10:37
При крушении самолета Cessna в Татарстане погибли три человека Общество, 10:34
Дума приняла закон о налоговом «кешбэке» для семей с детьми Экономика, 10:31
Ситуация «вин-вин». Зачем Volkswagen вкладывает $5 млрд в Rivian Pro, 10:21
Bloomberg узнал о несогласии Зеленского с «необратимостью» пути в НАТО Политика, 10:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Курс биткоина вырос на фоне заявлений главы ФРС по процентным ставкам Крипто, 10:18
«VERY»: чем удивляет экоквартал в 20 метрах от Ботанического сада Недвижимость, 10:16
ФСБ предотвратила доставку бомб высокопоставленным военным в Москве Политика, 10:14
Макрон поблагодарил сборную Франции после поражения на Евро Спорт, 10:13
Байден заверил союзников по НАТО в проигрыше России на Украине Политика, 10:11
Мбаппе назвал провальной свою игру на Евро-2024 Спорт, 10:06
В трех областях Украины сообщили о повреждении инфраструктуры Политика, 10:03