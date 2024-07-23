Харрис сравнила ситуацию со своим выдвижением с американскими горками

Харрис выступила в предвыборном штабе, призналась в любви к Байдену и заявила, что Трамп хочет вернуть США во времена, когда американцы не имели полных прав и свобод

Камала Харрис (Фото: Erin Schaff / Pool / Reuters)

Вице-президент США Камала Харрис, которую президент Джо Байден предложил в качестве кандидата на выборах главы государства вместо себя, назвала сложившуюся предвыборную ситуацию «американскими горками», передает AFP.

«В течение следующих 106 дней мы донесем наше дело до американского народа, и мы победим. Это были американские горки, и мы все переполнены смешанными чувствами по этому поводу — я просто должна сказать, что люблю Джо Байдена», — сказала она предвыборному штабу в Делавэре.

Во время выступления вице-президент заявила, что ее кампания будет больше, чем выступление против соперника Дональда Трампа. По словам Харрис, у нее и у республиканца «два разных видения будущего нашей страны»: Трамп хочет вернуть США «во времена, когда у многих наших сограждан-американцев не было полных свобод и прав».

21 июля Байден объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента, и призвал поддержать как претендента на этот пост Харрис. Она подтвердила, что намерена баллотироваться. Официальное утверждение кандидата произойдет в августе, как предполагается в ходе виртуального голосования Демократической партии.

Трамп говорил, что ему будет легче победить Харрис, чем Байдена.

В предвыборном штабе заявили, что после того, как Байден выбыл из гонки, 28 тыс. человек записались волонтерами кампании — это в сто раз выше среднесуточного показателя. Кроме того, за сутки были собраны пожертвования на рекордную сумму в $81 млн, передает The New York Times.

Газета пишет со ссылкой на помощников Харрис, что она проведет частную встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который в понедельник, 22 июля, прибыл в США с трехдневным визитом. Однако она пропустит его выступление в конгрессе.