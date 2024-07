Байден делегировал Госдепу и Минфину полномочия по закону о помощи Киеву

Президент делегировал часть полномочий по закону, в котором идет речь об использовании российских активов для «компенсации» Украине, главам Госдепа и Минфина США — например, в вопросе отчетности перед конгрессом об этих средствах

Джо Байден (Фото: Yves Herman / Reuters)

Президент США Джо Байден делегировал часть функций и полномочий в рамках применения закона «О восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев» главам Минфина и Госдепа США, следует из документа на сайте Белого дома.

Речь идет о Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act (REPO for Ukrainians Act), в котором говорится о замороженных российских активах (принадлежащих Центробанку, Минфину и Фонду национального благосостояния). Из них в юрисдикции США находятся только $4-5 млрд, еще примерно $190 млрд — в Бельгии, общая их оценочная сумма — $300 млрд. В законе говорится, что эти средства могут быть использованы для «компенсации» Украине.

Главе Минфина США (сейчас Джанет Йеллен) делегированы полномочия требовать от финансовых учреждений уведомлять власти о российских активах и предоставлять конгрессу отчет о состоянии российских активов — ранее эти функции были возложены на президента.

Главе Госдепартамента (сейчас Энтони Блинкен) делегированы полномочия по ограничению перевода средств из Фонда поддержки Украины (он создается по инициативе президента из арестованных средств) и предоставлению конгрессу отчета о средствах в Фонде (ранее эти функции тоже должен был выполнять глава государства).

В середине июня страны «Большой семерки» — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США — согласовали механизм, который позволит предоставить Украине помощь примерно на $50 млрд за счет прибыли от российских активов. Речь идет о выделении Киеву кредитов, которые будут погашены доходами от заблокированных российских активов. Итальянский премьер-министр Джорджия Мелони говорила, что речь не идет о конфискации этой прибыли.

В ЕС, где заблокирована большая часть российских средств, согласовали использование прибыли от них для Украины. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил 22 июля, что первый транш в размере €1,4 млрд перечислят Еврокомисии в первую неделю августа. Эти средства пойдут на закупку для Украины средств противовоздушной обороны и снарядов для артиллерии и др.

Россия расценивает действия Запада с замороженными активами как воровство. Кремль предупреждал, что в случае конфискации средств обратится в суды.