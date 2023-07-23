В Санкт-Петербурге исчез памятник репрессированным полякам

В администрации кладбища не в курсе произошедшего, заявил историк Анатолий Разумов. Он не исключил, что памятник могли отправить на реконструкцию. Польские дипломаты намерены обратиться в МИД России

Фото: Анатолий Разумов / artemenko.galina / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Памятник польским жертвам политических репрессий исчез с Левашовского мемориального кладбища (Левашовская пустошь) в Санкт-Петербурге, передает «Фонтанка» со ссылкой на генерального консула Польши в городе Гжегожа Слюбовски.

Об исчезновении памятника ранее сообщила в своем Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) журналистка Галина Артеменко. Она опубликовала фотографии, сделанные историком, главой центра «Возвращенные имена» Анатолием Разумовым, с места, где был и откуда пропал мемориальный крест.

«Я был только что на кладбище и увидел, что его теперь просто нет вообще», — подтвердил Слюбовски.

Польские дипломаты намерены обратиться в МИД России.

Администрация мемориального кладбища не в курсе произошедшего, сказал «Коммерсанту» Анатолий Разумов. Он направил письмо главе Петербурга Александру Беглову, но, по его словам, ответа от властей пока не получил.

Разумов не исключил, что памятник могли увезти на реконструкцию, но заявил об отсутствии официальной информации об этом. Он выразил надежду, что крест вернется на место ко Дню памяти жертв политических репрессий (отмечается 30 октября).

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, направил запрос мемориальному кладбищу «Левашовская пустошь».

Левашовское мемориальное кладбище расположено на территории бывшего специального расстрельного полигона НКВД — МГБ — КГБ СССР, где захоронены около 45 тыс. репрессированных. Объект обнаружили правозащитники в 1989 году, позже он был рассекречен и внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. На кладбище расположены в том числе мемориалы репрессированным полякам, украинцам, литовцам, финнам, эстонцам, немцам и евреям.