Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 100,66 (-1,18) Инвестиции, 21 июл, 18:57 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 90,38 (-0,47) Инвестиции, 21 июл, 18:57
Россиянка победила украинку в финале дебютного турнира WTA Спорт, 20:24
В Санкт-Петербурге исчез памятник репрессированным полякам Политика, 20:19
Умер один из первых исполнителей песни «День Победы» Эдуард Лабковский Общество, 20:01
Парки, воздух и экология: почему выбирают квартиры на западе Москвы РБК и ПИК, 19:54
На одном из участков в Испании все избиратели проголосовали за 26 секунд Политика, 19:33
«Спартак» вырвал победу у «Оренбурга» на 91-й минуте Спорт, 19:30
СК задержал сбежавшего капитана затонувшего в Финском заливе катера Общество, 19:19
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Личный опыт: водители о своих электрокарах РБК и Evolute, 19:11
На Украине допустили отмену запрета на участие в турнирах с россиянами Спорт, 19:06
В «Лацио» заявили, что «Динамо» хочет «слишком много денег» за Захаряна Спорт, 19:02
Блинкен спрогнозировал сроки «тяжело идущего» контрнаступления ВСУ Политика, 19:00
Блинкен назвал вопросом нескольких месяцев поставки Украине F-16 Политика, 18:34
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 18:33
ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по дому мэра Алешек Политика, 18:32
Политика ,  
0 

В Санкт-Петербурге исчез памятник репрессированным полякам

Генконсул Польши сообщил об исчезновении в Петербурге памятника репрессированным полякам
В администрации кладбища не в курсе произошедшего, заявил историк Анатолий Разумов. Он не исключил, что памятник могли отправить на реконструкцию. Польские дипломаты намерены обратиться в МИД России
Фото: Анатолий Разумов / artemenko.galina / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: Анатолий Разумов / artemenko.galina / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Памятник польским жертвам политических репрессий исчез с Левашовского мемориального кладбища (Левашовская пустошь) в Санкт-Петербурге, передает «Фонтанка» со ссылкой на генерального консула Польши в городе Гжегожа Слюбовски.

Об исчезновении памятника ранее сообщила в своем Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) журналистка Галина Артеменко. Она опубликовала фотографии, сделанные историком, главой центра «Возвращенные имена» Анатолием Разумовым, с места, где был и откуда пропал мемориальный крест.

«Я был только что на кладбище и увидел, что его теперь просто нет вообще», — подтвердил Слюбовски.

Польские дипломаты намерены обратиться в МИД России.

Администрация мемориального кладбища не в курсе произошедшего, сказал «Коммерсанту» Анатолий Разумов. Он направил письмо главе Петербурга Александру Беглову, но, по его словам, ответа от властей пока не получил.

Разумов не исключил, что памятник могли увезти на реконструкцию, но заявил об отсутствии официальной информации об этом. Он выразил надежду, что крест вернется на место ко Дню памяти жертв политических репрессий (отмечается 30 октября).

Читайте на РБК Pro
Дьявол носит Prada: профессия в фильме и в жизни — в помощь абитуриентам
Звезды без зарплат. Как студент заработал $1 млрд на виртуальных блогерах
«1 + 1 = 3»: какие принципы помогли Рэю Далио заработать $19 млрд
Уродство за $1,4 млрд: как «клоунские» кроссовки Hoka покорили мир

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, направил запрос мемориальному кладбищу «Левашовская пустошь».

Левашовское мемориальное кладбище расположено на территории бывшего специального расстрельного полигона НКВД — МГБ — КГБ СССР, где захоронены около 45 тыс. репрессированных. Объект обнаружили правозащитники в 1989 году, позже он был рассекречен и внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. На кладбище расположены в том числе мемориалы репрессированным полякам, украинцам, литовцам, финнам, эстонцам, немцам и евреям.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
При участии
Маргарита Овсянникова
Санкт-Петербург Левашово кладбище памятник Польша жертвы политических репрессий
Материалы по теме
Власти Москвы объяснили демонтаж табличек в память о жертвах репрессий
Общество
В Крыму предложили заменить золото скифов табличками «Украдено Украиной»
Политика
В Польше завели дело из-за таблички на месте памятника Красной армии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter