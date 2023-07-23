Нетаньяху установили кардиостимулятор
Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху имплантировали кардиостимулятор, пишет The Times of Israel. Политика прооперировали 23 июля рано утром в медицинском центре Шибы в Рамат-Гане, он успешно перенес операцию.
В воскресенье началось обсуждение первой части судебной реформы, из-за которой в стране не стихают протесты.
73-летнего Нетаньяху госпитализировали в клинику Шибы в субботу, 15 июля. Перед этим он пожаловался на головокружение, после того как днем ранее провел несколько часов на солнце. Премьер из больницы рассказывал, что чувствует себя «очень хорошо». По его словам, у него было обезвоживание во время поездки в пятницу на Тивериадское озеро, куда он отправился «без шляпы, без воды».
Haaretz и Walla писали, что Нетаньяху потерял сознание дома. Channel 12 сообщал, что премьер жаловался на боли в груди.
Врачи диагностировали у него обезвоживание, ему установили устройство для мониторинга состояния сердца, хотя обследование не выявило никаких отклонений в его работе. В больнице глава правительства провел ночь, после чего его выписали.