В Германии заявили о «серьезном риске» из-за проблем в бундесвере

Почти 70 тыс. человек из числа военного и гражданского персонала Вооруженных сил Германии до сих пор не прошли проверку безопасности

У немецкого бундесвера возникли проблемы с проверками безопасности: почти 70 тыс. проверок военного и гражданского персонала до сих пор не было проведено, пишет Bild am Sonntag со ссылкой на ответ Минобороны страны на запрос Христианско-демократического союза (ХДС), выдержки из статьи приводит Die Zeit.

За проверку всего штата Вооруженных сил Германии (172 тыс. военнослужащих и 81 тыс. гражданских лиц) отвечает спецслужба — Служба военной контрразведки Германии (MAD). По данным Минобороны, на конец мая проверки ждут 69 687 человек.

Член ХДС Инго Гедехенс заявил Bild, что в количественном отношении почти половина военнослужащих дожидаются этой процедуры, «чтобы быть полностью готовыми к службе». «Это серьезный риск для безопасности, особенно с учетом экстремизма и российского шпионажа», — считает он.

Военнослужащие бундесвера должны пройти проверку безопасности, которая может состоять из нескольких этапов. В рамках этой процедуры с 2021 года стали изучать социальные сети некоторых военнослужащих.

В Германии с 2011 года отменен регулярный призыв в армию. Мужчины больше не обязаны проходить срочную военную службу или заменять ее альтернативной гражданской. При этом служить в ВС на добровольной основе разрешено как мужчинам, так и женщинам.

Глава Минобороны Борис Писториус критиковал решение об отмене всеобщей воинской обязанности, называя его ошибочным. В то же время канцлер Олаф Шольц и генеральный инспектор бундесвера Карстен Брейер не видят необходимости возвращать обязательную военную службу.