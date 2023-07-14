Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 100,68 (+0,79) Инвестиции, 13 июл, 17:25 Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 90,18 (-0,45) Инвестиции, 13 июл, 17:25
Рогов заявил о перегруппировке ВСУ в Запорожье после попытки контратаки Политика, 02:37
Глава бундесвера не увидел необходимости возвращать призыв в армию Общество, 02:13
В Одесской области и Кривом Роге раздались взрывы Политика, 02:12
Эксперты рассказали, почему военным интересна модернизация БТР 60-го года Политика, 02:00
Минобороны решило уравнять льготы участников спецоперации и борцов с ДРГ Политика, 01:57
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Шольц заявил, что не пошел бы с Путиным в Альпы Политика, 01:40
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Москве за день выпала четверть месячной нормы осадков Свое дело, 01:10
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 01:05
Предложение высокобюджетных квартир Москвы выросло до рекорда с 2017 года Недвижимость, 01:00
МИД заявил о «закатанной в асфальт» автономии ЕС после саммита НАТО Политика, 00:53
Эрдоган решил поговорить с Путиным до истечения срока зерновой сделки Политика, 00:44
Ритмы Motherland: как создают крупные фестивали независимой музыки РБК и ВКонтакте, 00:28
Туроператор «Веди групп» объявил об остановке деятельности Бизнес, 00:18
Общество ,  
0 

Глава бундесвера не увидел необходимости возвращать призыв в армию

Глава бундесвера Брейер: в Германии не требуется возвращать всеобщую воинскую обязанность

В Германии нет необходимости возвращать всеобщую воинскую обязанность. Об этом заявил генеральный инспектора бундесвера Карстен Брейер, передает NTV.

Важнейшим ресурсом немецких вооруженных сил, по мнению Брейера, является военный и гражданский персонал. «Мы должны использовать новые и инновационные способы борьбы за лучшие умы в эпоху демографических изменений <...> Я не стремлюсь к повторному введению всеобщей воинской обязанности», — сказал он.

Регулярный призыв в армию в Германии отменили в марте 2011 года. Решение вступило в силу в июле того же года. Мужчинам больше не требовалось проходить срочную службу в армии или заменять ее альтернативной гражданской. При этом служить в армии на добровольной основе разрешено как мужчинам, так и женщинам.

Всеобщую воинскую обязанность в Западной Германии ввели в 1956 году. В 1960-х годах срок службы в армии достигал 18 месяцев, затем его начали постепенно сокращать. В 2011 году, когда отменили призыв, срок службы составлял шесть месяцев.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус называл решение об отмене всеобщей воинской обязанности ошибочным. При этом канцлер Германии Олаф Шольц полагает, что смысла возвращать ее нет.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Германия всеобщая воинская повинность Бундесвер Армия
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter