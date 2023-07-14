Глава бундесвера не увидел необходимости возвращать призыв в армию

В Германии нет необходимости возвращать всеобщую воинскую обязанность. Об этом заявил генеральный инспектора бундесвера Карстен Брейер, передает NTV.

Важнейшим ресурсом немецких вооруженных сил, по мнению Брейера, является военный и гражданский персонал. «Мы должны использовать новые и инновационные способы борьбы за лучшие умы в эпоху демографических изменений <...> Я не стремлюсь к повторному введению всеобщей воинской обязанности», — сказал он.

Регулярный призыв в армию в Германии отменили в марте 2011 года. Решение вступило в силу в июле того же года. Мужчинам больше не требовалось проходить срочную службу в армии или заменять ее альтернативной гражданской. При этом служить в армии на добровольной основе разрешено как мужчинам, так и женщинам.

Всеобщую воинскую обязанность в Западной Германии ввели в 1956 году. В 1960-х годах срок службы в армии достигал 18 месяцев, затем его начали постепенно сокращать. В 2011 году, когда отменили призыв, срок службы составлял шесть месяцев.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус называл решение об отмене всеобщей воинской обязанности ошибочным. При этом канцлер Германии Олаф Шольц полагает, что смысла возвращать ее нет.