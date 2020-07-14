Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США

Видео: Минобороны РФ

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Минобороны опубликовало видео перехвата разведывательного самолета RС-135 ВВС США над Черным морем. Оно размещено на YouTube-канале ведомства.

В начале ролика в небе можно увидеть российский самолет Ту-142, который поднялся для сопровождения RС-135. Во второй части ролика на записи появляется американский самолет-разведчик.

Как ранее сообщили в Национальном центре управления обороной России, 14 июля над Черным морем были замечены самолеты-разведчики Р-8А Poseidon, RС-135 и беспилотник MQ-9А Reaper ВВС США. Кроме того, в районе Баренцева моря засекли самолет-разведчик Р-3С Orion ВВС Норвегии.

Для их сопровождения в воздух поднялись три российских самолета из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота и Южного военного округа. В Минобороны указали, что истребители России сопроводили иностранных летчиков на безопасном расстоянии и вскоре вернулись на базу.