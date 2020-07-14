Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 71,13 (+0,38) Инвестиции, 12:34
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 80,62 (+0,53) Инвестиции, 12:34
В работе WhatsApp произошел глобальный сбой Технологии и медиа, 23:26 В Москве за сутки умерли 29 человек с коронавирусом Общество, 23:15 В Югре ввели режим ЧС из-за пожаров в лесах Общество, 23:03 Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США Общество, 22:41 В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2» Политика, 22:37 Дела против сестер Хачатурян поступили в московские суды Общество, 22:25 Суд вернул иск обвиненной в нарушении изоляции женщины-инвалида к мэрии Общество, 22:20 «Роскосмос» объявил о начале работ по ракете на метановом двигателе Общество, 21:58 Фигуристка Косторная допустила завершение карьеры через два года Спорт, 21:49 В Котельниках после удара молнии загорелось дерево Общество, 21:45 Синоптики предупредили москвичей о рекордно низком давлении Общество, 21:29 В Белоруссии начались протесты после отстранения кандидатов от выборов Политика, 21:14 Spotify — наконец в России. Что нужно знать о компании и ее акциях Инвестиции, 21:04 Законопроект об изменении Семейного кодекса. Главное Общество, 21:02
Общество ,  
0 

Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США

Видео: Минобороны РФ
Видео: Минобороны РФ
Видео

Минобороны опубликовало видео перехвата разведывательного самолета RС-135 ВВС США над Черным морем. Оно размещено на YouTube-канале ведомства.

В начале ролика в небе можно увидеть российский самолет Ту-142, который поднялся для сопровождения RС-135. Во второй части ролика на записи появляется американский самолет-разведчик.

Как ранее сообщили в Национальном центре управления обороной России, 14 июля над Черным морем были замечены самолеты-разведчики Р-8А Poseidon, RС-135 и беспилотник MQ-9А Reaper ВВС США. Кроме того, в районе Баренцева моря засекли самолет-разведчик Р-3С Orion ВВС Норвегии.

Для их сопровождения в воздух поднялись три российских самолета из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота и Южного военного округа. В Минобороны указали, что истребители России сопроводили иностранных летчиков на безопасном расстоянии и вскоре вернулись на базу.

Теги: Минобороны, перехват, ВВС
Материалы по теме
Минобороны заявило о перехвате самолетов Норвегии и США над двумя морями
Общество
Появилось видео перехвата самолета-разведчика США у границ России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter