Минобороны заявило о перехвате самолетов Норвегии и США над двумя морями

Российские истребители сопроводили два самолета-разведчика и беспилотник США над Черным морем и один самолет-разведчик Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России (НЦУО), передает ТАСС.

«В воздух были подняты истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота и Южного военного округа», — уточнил центр.

В районе Баренцева моря засекли самолет-разведчик Р-3С Orion ВВС Норвегии, над Черным морем заметили самолеты-разведчики Р-8А Poseidon, RС-135 и беспилотник MQ-9А Reaper ВВС США. Все эти самолеты направлялись в сторону российской границы.

Как отметили в Минобороны, истребители России сопровождали иностранных летчиков на безопасном расстоянии и в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения российской границы не были зафиксированы, и после того, как разведчики США и Норвегии удалились от границы, российские самолеты вернулись на базу.