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Минобороны заявило о перехвате самолетов Норвегии и США над двумя морями

Российские истребители сопроводили два самолета-разведчика и беспилотник США над Черным морем и один самолет-разведчик Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России (НЦУО), передает ТАСС.

«В воздух были подняты истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота и Южного военного округа», — уточнил центр.

Норвежские истребители сопроводили российские Ту-142 над Атлантикой
Общество
Самолет Ту-142

В районе Баренцева моря засекли самолет-разведчик Р-3С Orion ВВС Норвегии, над Черным морем заметили самолеты-разведчики Р-8А Poseidon, RС-135 и беспилотник MQ-9А Reaper ВВС США. Все эти самолеты направлялись в сторону российской границы.

Как отметили в Минобороны, истребители России сопровождали иностранных летчиков на безопасном расстоянии и в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения российской границы не были зафиксированы, и после того, как разведчики США и Норвегии удалились от границы, российские самолеты вернулись на базу.

В начале июля норвежские истребители F-16 и самолеты F-35 сопроводили три российских истребителя Ту-142 на отдельных участках их планового полета над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и акваторией северо-восточной Атлантики. Российские самолеты находились в воздухе больше 12 часов и пролетели 7 тыс. км.

Теги: США, перехват, Баренцево море, Черное море, Минобороны, Норвегия
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