Экс-замглавы МИДа раскрыл подробности обсуждения продажи Карелии финнам

По словам Андрея Федорова, в начале 1990-х «в воздухе витали самые фантастические предложения по поиску денег для страны». Отрицающие же наличие подобных инициатив Козырев и Бурбулис, сказал экс-замминистра, просто о них забыли

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Обсуждение возможности продажи Карелии соседней Финляндии действительно велось, хотя никогда не выносилось в публичную сферу в силу «болезненности» данного вопроса и его большей (по сравнению с курильским вопросом) «чувствительностью». Об этом заявил РБК Андрей Федоров, занимавший в 1990–1991 годах пост заместителя министра иностранных дел России.

«Конечно, не было никакой «комиссии» вокруг этого вопроса, как это передала финская газета Helsingin Sanomat. Форматно это была лишь небольшая рабочая группа, которая заседала в Белом доме и обсуждала целый блок территориальных проблем. Я помню, что в ней участвовали также Сергей Шахрай, Михаил Федотов и другие», — сказал Федоров, ныне возглавляющий Центр политических исследований и консалтинга.

Бывший замглавы МИДа отметил, что в начале 1990-х годов, в условиях тяжелейшей ситуации в экономике, когда «в воздухе витали самые фантастические предложения по поиску денег для страны», обсуждение таких вопросов было «обычным делом».

«Совершенно точно были одна или две рабочие записки внутри администрации президента, которые были адресованы Борису Николаевичу [Ельцину]. Они касались ситуации, которая складывалась по приграничным или спорным территориям», — пояснил Федоров.