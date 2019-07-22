Экс-госсекретарь России опроверг планы продажи Карелии финнам при Ельцине

«Никогда такого быть не могло», — заявил РБК бывший госсекретарь РФ Геннадий Бурбулис. Ранее экс-замглавы МИДа Андрей Федоров заявил газете Helsingin Sanomat, что власти России обсуждали продажу Карелии финнам за $15 млрд

Геннадий Бурбулис (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Вопрос о продаже Финляндии граничащей с ней Республики Карелия властями России никогда не ставился. Об этом заявил РБК бывший государственный секретарь РСФСР, а затем Российской Федерации Геннадий Бурбулис.

«Никогда такого быть не могло», — сказал Бурбулис, бывший в 1990–1992 годах ближайшим соратником президента России Бориса Ельцина.

Накануне, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на бывшего заместителя главы МИД России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и даже рассчитало сумму, которую можно будет получить за нее с Финляндии — $15 млрд.

«Я был в Финляндии осенью 1991 года, и мы точно обсуждали этот вопрос. Но политическое руководство России работало над этой темой за закрытыми дверями», — цитирует интервью Федорова издание Hufvudstadsbladet.

Генеральный директор Российского совета по международным делам (основан по распоряжению экс-президента Дмитрия Медведева, в РСМД входят крупные экс-чиновники МИДа РФ) Андрей Кортунов в разговоре с РБК отметил необходимость учитывать «несколько эпатажный» характер Федорова.