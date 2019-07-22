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Экс-госсекретарь России опроверг планы продажи Карелии финнам при Ельцине
«Никогда такого быть не могло», — заявил РБК бывший госсекретарь РФ Геннадий Бурбулис. Ранее экс-замглавы МИДа Андрей Федоров заявил газете Helsingin Sanomat, что власти России обсуждали продажу Карелии финнам за $15 млрд
Геннадий Бурбулис (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Вопрос о продаже Финляндии граничащей с ней Республики Карелия властями России никогда не ставился. Об этом заявил РБК бывший государственный секретарь РСФСР, а затем Российской Федерации Геннадий Бурбулис.

«Никогда такого быть не могло», — сказал Бурбулис, бывший в 1990–1992 годах ближайшим соратником президента России Бориса Ельцина.

Накануне, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на бывшего заместителя главы МИД России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и даже рассчитало сумму, которую можно будет получить за нее с Финляндии — $15 млрд.

«Я был в Финляндии осенью 1991 года, и мы точно обсуждали этот вопрос. Но политическое руководство России работало над этой темой за закрытыми дверями», — цитирует интервью Федорова издание Hufvudstadsbladet.

Генеральный директор Российского совета по международным делам (основан по распоряжению экс-президента Дмитрия Медведева, в РСМД входят крупные экс-чиновники МИДа РФ) Андрей Кортунов в разговоре с РБК отметил необходимость учитывать «несколько эпатажный» характер Федорова.

«Эта тема могла обсуждаться в МИДе, но только в рабочем режиме. И, конечно, реально ни о какой продаже не говорилось. И официально этот вопрос никак не ставился», — сказал Кортунов.

Он напомнил, что у Бориса Ельцина только один раз на уровне неформальных встреч во время переговоров с японским премьером в конце 1990-х годов была оговорка о возможной продаже Южных Курил. «Но это действительно было, и подтверждено это документально. После этого российская сторона всячески пыталась это дезавуировать», — уточнил Кортунов.

Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, который живет в США, в разговоре с РБК назвал сообщения об обсуждении продажи Карелии бредом. «Это бред сивой кобылы», — сказал он.

В 2007 году другая финская газета Kainuun Sanomat со ссылкой на анонимные источники сообщала, что президент Финляндии Мауно Койвисто (в 1982–1994 годах) получил от властей России предложение о покупке Карелии. Издание заявляло, что финские власти отказались от сделки, сочтя непосильным для страны подъем экономики на территории Карелии и восстановление разрушенной инфраструктуры. При этом Kainuun Sanomat заявляла, что о наличии у Москвы «определенных соображений» по поводу Карелии финскому руководству в январе 1992 года сообщал именно Бурбулис.

Экс-госсекретарь в 2007 году опровергал эту информацию. Койвисто тогда же заявил, что ни Советский Союз, ни Россия не предлагали начать разговор о границах, и Финляндия, в свою очередь, тоже не выступала с подобной инициативой.

Автор: Евгений Калюков, Дмитрий Алексеев
Теги: Карелия, Финляндия
РБК
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