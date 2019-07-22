Экс-глава МИДа ответил на сообщения о планах продать Карелию финнам

Россия никогда не планировала продавать Карелию, заявил РБК первый министр иностранных дел России Андрей Козырев. О том, что такие планы обсуждались в период правления Бориса Ельцина, сообщало финское издание Helsingin Sanomat.

«Это — бред сивой кобылы», — оценил Козырев статью издания.

Накануне, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat сообщила, что руководство России после 1991 года обсуждало продажу Карелии и даже рассчитало сумму, которую можно будет получить за нее с Финляндии — $15 млрд. Эту информацию издание сообщило со ссылкой на бывшего заместителя главы МИД России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова.

Ранее информацию газеты уже опроверг бывший государственный секретарь РСФСР, а затем Российской Федерации Геннадий Бурбулис.