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Совет Федерации отправил заместителя Чайки в отставку
Ранее Владимир Малиновский написал заявление об уходе по собственному желанию. Причиной такого решения стала необходимость в «меньшей служебной нагрузке». При этом он останется работать в Генпрокуратуре в качестве советника Чайки
Владимир Малиновский (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

Совет Федерации на заседании во вторник, 23 июля, проголосовал за освобождение Владимира Малиновского от должности заместителя генерального прокурора России. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как заявил в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский написал заявление об уходе по собственному желанию, попросив освободить его от должности в связи с выходом на пенсию по выслуге лет и по состоянию здоровья.

При этом Пономарев отметил, что Малиновский останется работать в Генпрокуратуре. Он займет должность советника главы ведомства Юрия Чайки.

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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что 67-летний Малиновский перейдет на работу советника Чайки из-за необходимости в «меньшей служебной нагрузке», сообщает ТАСС.

Владимир Малиновский был назначен заместителем генпрокурора в 2006 году. До этого был первым заместителем прокурора Хабаровского края, прокурором Еврейской автономной области, а потом прокурором Хабаровского края. Весной текущего года он получил тяжелую травму после случайного падения при выходе из автомобиля.

Теги: Генпрокуратура, освобождение от должности, Совфед
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