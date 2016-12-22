Reuters сообщило об отказе Израиля от российского предложения по Сирии

Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым предложила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху установить зону в 100 километрах от линии перемирия на Голанских высотах, в которую не стали бы заходить воюющие на стороне президента Сирии Башара Асада иранские военные. Как сообщил знакомый с ситуацией израильский чиновник, в Тель-Авиве на это предложение ответили отказом.
По его словам, Нетаньяху заявил Лаврову, что он не допустит укрепления иранцев даже в 100 километрах от территории, контролируемой Израилем.
Как отмечает агентство, этот вопрос обсуждался и две недели назад, когда Нетаньяху приезжал в Москву. Тогда израильский премьер-министр указал, что выступает за полный вывод иранских военных из Сирии, но на данный момент приоритетом считает недопуск иранцев к линии разграничения на Голанских высотах и отвод установок, способных обстреливать израильскую территорию.
Консультации Москвы и Тель-Авива активизировались после того, как сирийская правительственная армия, вытесняя своих оппонентов из провинции Дараа и Кунейтра, смогла выйти к Голанским высотам. В Израиле после этого заявили, что рассчитывают, что вместе с армией туда не вернутся и боевики группировки «Хезболлах», выступающей на стороне Асада.