Лавров и Герасимов отправились в Израиль для переговоров с Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится в понедельник, 23 июля, с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

Информацию о встрече, которая пройдет в Иерусалиме, подтвердили агентству ТАСС в канцелярии главы правительства Израиля.

«Можем подтвердить, что встреча пройдет в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме», — сказала собеседница агентства в ответ на соответствующий запрос.

Как уточняет газета The Jerusalem Post, визит Лаврова был согласован по время телефонных переговоров президента Владимира Путина и Нетаньяху.

Ситуацию на Ближнем Востоке Нетаньяху по телефону обсудил с президентом Владимиром Путиным 20 июля. В Кремле отметили, что политики «продолжили обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику сирийского урегулирования». В канцелярии израильского премьера тогда уточнили, что Нетаньяху заявил Путину о намерении израильской стороны продолжать действовать против закрепления сил Ирана в Сирии.

Ситуация в Сирии и на границах Израиля обсуждалась во время встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки. Трамп заявил тогда, что считает недопустимым нахождение иранских военных неподалеку от Израиля и этот вопрос будет обсуждаться и дальше.