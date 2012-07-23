Скандальные выборы в Рязанской области выигрывает "Единая Россия"

Скандальные выборы в городскую думу Касимова (Рязанская область) выигрывает "Единая Россия". Как сообщает радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на ассоциацию "Голос", партия власти набирает более 49% голосов.

Фото: РБК

На втором месте расположилась КПРФ, набравшая почти 30%. Далее идут ЛДПР (12%) и "Яблоко" (5,8%), "Справедливой России" накануне выборов было отказано в регистрации.

Между тем в СМИ продолжают появляться сообщения о многочисленных нарушениях на выборах. По данным газеты "Коммерсантъ", сразу на нескольких участках были пойманы люди, пытавшиеся вбрасывать бюллетени за "Единую Россию". На двух участках их руководители сбежали после появления требований пересчитать неиспользованные бюллетени, среди которых находили уже заполненные в пользу ЕР. В самой партии обвинения в фальсификациях категорически опровергли.

Скандальный характер выборам придало участие в них заместителя секретаря президиума генсовета "Единой России" Алексея Чеснакова, ранее трудившегося в администрации президента. Депутатский мандат в Касимове ему необходим для попадания в Совет Федерации. Примечательно, что всего за несколько дней до того, как А.Чеснаков встал на учет в местной партийной ячейке, городская дума Касимова была распущена.