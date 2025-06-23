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Война Израиля и Ирана ,  
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Почему обещавший закончить войны Трамп начал новую

Иранский кризис расколол окружение и электорат 47-го президента США
Почему обещавший закончить войны Трамп начал новую
Сюжет
Война Израиля и Ирана
В ночь на 22 июня Дональд Трамп, среди предвыборных обещаний которого было окончание войн, начал новую, присоединившись к ударам по Ирану. Значит ли это, что в Белом доме победила «партия войны», разбирался РБК
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Daniel Torok / The White House / Getty Images)

Как принималось решение о нанесении ударов по Ирану

Впервые Дональд Трамп упомянул о возможности нанесения ударов по ядерным объектам Ирана, правда, со ссылкой на некие сообщения в СМИ, еще в феврале, но утверждал, что сам он отдает предпочтение дипломатии. В начале марта американский президент сообщил, что отправил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с призывом приступить к переговорам о новой сделке по иранской ядерной программе, которая заменила бы прежнее соглашение, из которого Вашингтон вышел в 2018 году, во время первого президентского срока Трампа.

На переговоры президент отвел 60 дней. Первый ираунд состоялся 12 апреля в Омане, затем делегации встретились еще четыре раза в Риме и Маскате. Шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако 13 июня Израиль приступил к массированным ударам по военным и ядерным объектам Ирана. «Два месяца назад я поставил Ирану ультиматум сроком на 60 дней, чтобы заключить сделку. Они должны были это сделать! Сегодня 61-й день. Я сказал им, что делать, но они просто не смогли. Наверно, сейчас у них есть второй шанс», — написал Трамп в своем аккаунте в Truth Social.

На протяжении десяти дней США воздерживались от прямого участия в конфликте и формально оставляли пространство для дипломатии. 19 июня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт огласила заявление Трампа, в котором тот давал Ирану две недели, чтобы вернуться за стол переговоров. В действительности американский лидер уже принял решение присоединиться к израильским ударам по иранским ядерным объектам, утверждает CNN. Более того, были подготовлены несколько сценариев, как именно США могли бы это сделать, и советники президента даже выбрали наиболее предпочтительный вариант.

Несколько последних недель Трамп ежедневно встречался со своей командой, отвечающей за национальную безопасность, и обсуждал нюансы предстоящей операции и ее возможные последствия. Наконец, 8 июня глава ЦРУ Джон Рэтклифф проинформировал президента, что Израиль готовится атаковать, а советники изложили предложения о вступлении США в боевые действия. Трампа волновали два момента — эффективность атак и гарантии, что США не будут втянуты в новую войну. Первое ему пообещали, насчет второго гарантий давать не стали, утверждает телеканал.

Итоги прошедшей 20 июня в Женеве встречи главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с коллегами из Евросоюза и Великобритании не убедили администрацию США в том, что Тегеран готов пойти на приемлемую для Вашингтона сделку, и на следующий день Трамп окончательно дал добро на проведение операции. «Они не восприняли это [переговоры] всерьез. Они пытались затянуть этот процесс как можно дольше, чтобы они могли перестроить свою программу создания ядерного оружия… Мы не подрывали дипломатию. Иранцы так и не дали дипломатии реального шанса», — объяснял впоследствии вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В ночь на 22 июня американские бомбардировщики сбросили 14 противобункерных бомб GBU-57 на заводы по обогащению урана в Фордо и Натанзе, а ВМС США выпустили десятки ракет по ядерному объекту в Исфахане. Несмотря на то что Трамп заявил о полном уничтожении ядерной программы Ирана, реальный ущерб от атаки оценить сложно. The New York Times (NYT) утверждает со ссылкой на источники, знакомые с разведданными, что еще за несколько дней до американских ударов иранцы вывезли оборудование и обогащенный уран с подвергшихся атаке объектов. Аналогичным предположением поделились и в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) и уточнили, что не зафиксировали повышения уровня радиации рядом с атакованными объектами.

23 июня Иран нанес ответные удары по американской базе Аль-Удейд в Катаре, где, по разным оценкам, дислоцированы 8-10 тыс. американских военнослужащих. Тегеран заранее уведомил Доху о готовящемся ударе. Катарская ПВО сбила все ракеты, никто не пострадал.

На брифинге, состоявшемся на следующее утро после ударов, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что атака носила ограниченный характер и ее целью не было свержение режима в Иране. То же самое утверждал и Вэнс в многочисленных воскресных телеэфирах. Однако вечером сам президент написал обратное: «Использовать термин «смена режима» неполиткорректно, но если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим, почему бы не произойти смене режима? MIGA (Make Iran Great Again. — РБК)!!!». Госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что если Иран не откажется от ядерных амбиций, то жизнеспособность режима окажется под вопросом.

Politico полагает, что эти противоречия указывают на трудности, с которыми сталкивается администрация США, пытаясь купировать последствия удара. С одной стороны, она хочет предостеречь Тегеран от жестких ответных мер, с другой — успокоить ту часть электората, которая возражала против вступления Штатов в боевые действия. Вместе с тем пост Трампа указывает, что у американских властей сформировалось мнение, что все это может закончиться свержением иранского правительства, говорится в статье. Портал Axios утверждает, что смена режима в Иране стала негласной целью военной операции Израиля, однако каких-либо народных волнений в республике замечено не было.

23 июня Аракчи посетил Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Reuters сообщал, что иранский министр планировал передать Путину письмо Хаменеи с просьбой о помощи. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Аракчи пришел на встречу без письма, но ему есть «что передать и от верховного лидера, и от президента [Ирана]». Ранее Трамп заявил, что Путин предложил ему посредничество в урегулировании конфликта Ирана и Израиля.

Победила ли в окружении Трампа «партия войны»

Один из главных тезисов нынешней предвыборной кампании Трампа заключался в том, что США необходимо сфокусироваться на разрешении проблем внутри страны, а не за ее пределами. Этой позиции он придерживается давно, годами критикуя неоконсерваторов за попытки сместить неугодные режимы, в том числе в Иране, напоминает Axios. На дебатах в июне 2024 года республиканец обвинил Джо Байдена в том, что из-за него «полыхает весь мир», и предостерег, что «все эти войны не закончатся», если в Белом доме не сменится хозяин. «Они говорили: он начнет войну. Я не собираюсь начинать войну. Я собираюсь прекращать войны», — заявил Трамп сразу после победы на выборах.

Многие американские СМИ трактовали победу Трампа как триумф изоляционизма, взявшей на вооружение лозунг America First и одержавшей верх над неоконсерватизмом. 12 ноября NYT писала, что Майк Уолтц и Марко Рубио, которым предстояло занять ключевые должности в администрации, хотя в прошлом и были «ястребами», в последние пару лет значительно смягчили риторику и больше «не говорили о интервенциях в иностранные государства или свержении в них режимов». «Перемены, произошедшие с этими двумя людьми, отражают более широкую маргинализацию неоконсерваторов в Республиканской партии после катастрофы в Ираке и подъем America First», — говорится в статье. Пит Хегсет за четыре года до своего назначения главой Пентагона задавался вопросом, стоят ли интервенции потраченных денег и потерянных жизней и делают ли они США безопаснее.

Впоследствии Уолтц ушел в отставку с поста советника по национальной безопасности, а Хегсет и Рубио, совместивший эту должность и пост госсекретаря, наблюдали из ситуационной комнаты за ударами по исламской республике. Во главе стола и в кепке Make America Great Again сидел Трамп, еще пару дней назад заявивший через своего пресс-секретаря, что ждет представителей Ирана на переговоры.

Иранская проблема стала линией разлома нетолько в окружении Трампа, но и среди сторонников Республиканской партии в целом: согласно опросу, опубликованному 18 июня, лишь 47% из них поддерживали удары по Ирану, тогда как 24% были против, а остальные 29% не определись с ответом. Примечательным в этом смысле стало интервью журналиста Такера Карлсона с сенатором-республиканцем Тедом Крузом, ратовавшим за бомбардировки Ирана. Круз не смог назвать ни примерное население, ни этнический состав республики, с которой он предлагал начать боевые действия. «Вы не знаете население страны, в которой хотите свергнуть [режим]… Вы ничего не знаете об этой стране», — возмутился Карлсон. Он ранее также критиковал поддержку Соединенными Штатами израильских ударов по Ирану и выражал обеспокоенность в связи с возможным втягиванием США в этот конфликт. После этого Трамп назвал тележурналиста чокнутым. Примечательно, что ведущие и гости телеканала Fox News — бывшего места работы Карлсона — однозначно поддерживали интервенцию в Иран, а ведущий Марк Левин даже усомнился в патриотизме изоляционистов, отмечает CNN. Однако и Левин, и Карлсон называют себя сторонниками America First и MAGA.

Раскол наблюдался и среди республиканцев в конгрессе. Пока сенатор-«ястреб» Линдси Грэм призывал президента присодиниться к атакам, Марджори Тейлор Грин, одна из наиболее ярых сторонниц Трампа в палате представителей, заявила, что любые призывы к военным действиям противоречат курсу президента, обещавшего во время предвыборной кампании «изгнать подстрекателей войны из нашего правительства». «Мы все уже несколько дней громко призываем: давайте ставить Америку превыше всего. Давайте не будем вмешиваться», — сказала конгрессвумен 17 июня. Вечером 22 июня она написала, что не хочет «участвовать в войнах Израиля, вооруженного ядерным оружием, или финансировать их».

Как Иран может ответить атаковавшим его американцам
Политика

Кандидат юридических наук, руководитель Центра республиканских исследований Родион Белькович прокомментировал РБК, что поддержка ударов по Ирану частью сторонников Трампа связана не только с неоконсерватизмом, но и с лоббированием интересов Израиля через влиятельный Американо-израильский комитет по общественным связям (AIPAC) и религиозными убеждениями многих республиканцев. Эксперт пояснил, что проповедники многих евангелических церквей отождествляют библейский «избранный народ» с современными израильтянами, чьи интересы должны защищать христиане. Таких взглядов, например, придерживается Тед Круз.

The Washington Post отмечает, что в прошлом Трамп позиционировал себя как «сторонника мускулистого невмешательства» — он сочетал жесткую риторику с крайней осторожностью в вопросе задействования американских вооруженных сил, отдавая предпочтение точечным мерам вроде ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в 2020 году. Сейчас же Трамп отдал распоряжение впервые задействовать самую мощную неядерную бомбу в американском арсенале, рассчитывая, что урон иранской ядерной программе окажется настолько велик, что дальнейшие боевые действия не понадобятся и Тегеран пойдет на требования США, а сам он предстанет как «смелый главнокомандующий, который с помощью хитрости, притворства и обычной двусмысленности» достиг поставленной цели, утверждает издание.

Кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады им. Арбатова Алексей Юрк отмечает, что американские удары носили крайне ограниченный характер и поразили лишь те объекты, которые вызвали наибольшую обеспокоенность у администрации США. Кроме того, им предшествовали два месяца пусть и неудачных, но переговоров. «В таких условиях нельзя однозначно говорить, что в США победила «партия войны», которая настаивала на куда более широком прямом вовлечении Вашингтона в ирано-израильское противостояние. Удары Трампа по Ирану стоит рассматривать скорее как принуждение к сделке, подкрепленное угрозами нанести более массовые удары по иранским военным и инфраструктурным объектам, а также намеками на возможность смены режима в Тегеране», — сказал РБК политолог, отметив, что пока Иран не демонстрирует стремления действовать в логике Трампа.

По мнению эксперта, также преждевременно говорить и об окончательном смещении баланса сил в команде 47-го президента в пользу неоконсерваторов, в том числе и потому, что Трамп не поддерживает их позиции в вопросах украинского кризиса и отношений с Россией. Юрк предположил, что администрация США действовала в рамках логики «падающего подтолкни»: в результате военных кампаний Израиля иранская «ось сопротивления» (ХАМАС, «Хезболла», хуситы, ополчения в Сирии и Ираке) сильно ослабла, и Трамп ухватился за возможность максимально подорвать авторитет и влияние Тегерана. Вместе с тем, по мнению эксперта, изоляционисты составляют значительную часть «ядерного электората» Трампа, и потому полностью отвернуться от них он не может. «К счастью для него, до промежуточных выборов в конгресс еще полтора года, за которые многое может измениться, и удары по Ирану могут стереться из памяти американцев точно так же, как бегство из Афганистана к концу президентства Байдена померкло на фоне начала СВО и войны в Газе», — считает Юрк.

Белькович отметил, что Трамп, балансируя между изоляционистами и «ястребами»-неоконсерваторами, стремящимися к демонстрации военного превосходства США, «пытается усидеть сразу на нескольких стульях». Удары по Ирану позволили администрации поиграть мускулами, удовлетворив неоконсерваторов, но заявление Пентагона о достижении всех поставленных целей сделало дальнейшую эскалацию ненужной, что должно со временем успокоить изоляционистов. «Трамп, как это ни парадоксально, как раз решил отнять у неоконов аргументы — Израилю теперь не несет угрозу воображаемое ядерное оружие Ирана, теперь всякая эскалация со стороны [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху может быть названа только преступлением», — заключил эксперт.

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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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