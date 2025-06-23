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Война Израиля и Ирана ,  
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Трамп заявил, что рост цен на нефть играет на руку «врагу»

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Трамп призвал игроков топливного рынка не повышать цены на нефть. Аналитики не исключали, что атака США на ядерные объекты Ирана может разогнать цены на нефть до $100 за баррель
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social пост с призывом не допустить роста цен на нефть. Он отметил, что такое развитие событий «играет на руку врагу» его страны.

Заявление Трампа было опубликовано на фоне опасений по поводу возможного силового ответа Ирана на удары США по иранским ядерным объектам, а также роста напряженности на Ближнем Востоке. «Не допускайте повышения цен на нефть. Я слежу за этим! Вы играете на руку врагу. Не делайте этого!» — написал Трамп.

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Фото:Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press

Следом американский президент обратился к Минэнерго США: «Бури, детка, бури!!! Я имею в виду сейчас!!!»

Фраза «Бури, детка, бури!» (Drill, baby, drill!) была одним из неофициальных лозунгов предвыборной кампании Дональда Трампа. Вступив в должность президента 20 января 2025 года, Трамп объявил чрезвычайное положение в американской энергетике, подписал ряд указов, направленных на поддержку добычи нефти и газа, и заявил о необходимости вдвое увеличить производство энергоресурсов. Трамп говорил, что такая мера позволит США «вновь стать богатым государством», «снизить цены практически на все товары и услуги» и достичь статуса «производственной сверхдержавы».

Сейчас США являются крупнейшей по добыче нефти страной в мире. Следом идут Саудовская Аравия и Россия. По прогнозам Управления энергетической информации (EIA) США, добыча сырой нефти в США снизится с исторического максимума 13,5 млн барр. в сутки во втором квартале 2025 года примерно до 13,3 млн барр. в сутки в четвертом квартале 2026 года.

Цены на нефть продолжают расти на фоне эскалации на Ближнем Востоке. В ночь на 22 июня США открыто вступили в конфликт Израиля с Ираном, нанеся удары по иранским ядерным объектам. После этого стоимость нефти марки Brent впервые с января превысила $80 за баррель. В течение дня ситуация стабилизировалась, стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent опустилась ниже $77 за баррель.

После атаки США Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив, который считается одной из самых важных морских коммуникаций мира, поскольку через него осуществляется танкерная перевозка нефти из стран Персидского залива на азиатские рынки. Через пролив проходит 15–20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов и более 30% сжиженного природного газа.

Опрошенные Bloomberg аналитики не исключали, что удары США по ядерным объектам Ирана могут разогнать цены на нефть до $100 за баррель. Целью атаки Трамп назвал «ликвидацию ядерной угрозы, исходящей от государства — спонсора терроризма номер один в мире». Власти Ирана неоднократно отрицали планы создания ядерного оружия. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан предупредил об ответе на американскую агрессию.

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Милена Костерева
цены на нефть США Иран Ближний Восток Дональд Трамп
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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