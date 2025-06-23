В Европе заявили о риске, что Трамп отключит им Интернет

Politico называет «фатальной уязвимостью» Европы ее почти полную зависимость от американских поставщиков облачных услуг. Глава облачного сервиса Anexia Виндбихлер отметил, что IT-компаниям надо становиться независимыми

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Президент США Дональд Трамп может отключить Евросоюзу интернет, поделились с изданием Politico своими опасениями европейские технологические бизнесмены. Издание называет «фатальной уязвимостью» Европы ее почти полную зависимость от американских поставщиков облачных услуг.

«Мысль, что он [Трамп] может приказать отключить [интернет] или сделать что-то еще для нанесения серьезного ущерба экономическим интересам [Европы], уже не настолько неправдоподобна, как могло показаться полгода назад», — заявил глава аналитического Центра по регулированию в Европе Зак Майерс.

IT-компаниям необходимо было раньше привлечь внимание к «нездоровой зависимости» от американских сервисов, отметил глава австрийского провайдера облачных сервисов Anexia Александер Виндбихлер. Он считает, что облачный сектор в Евросоюзе чересчур долго пренебрегал продвижением своих интересов, уделяя основное внимание технологической конкурентноспособности.

«Риск отключения — это новая парадигма», — заявил руководитель французской компании OVHcloud Бенджамин Ревколевски. Он считает, что облачный сектор в Евросоюзе чересчур долго пренебрегал продвижением своих интересов, уделяя основное внимание технологическому соперничеству.

«Облако — как кран с водой. А что, если в какой-то момент кран закроется?», — добавил он.

В связи с тем, что доминирующая доля европейского рынка облачных вычислений (более 66%) контролируется такими американскими корпорациями, как Amazon, Microsoft и Google, в Европе растет беспокойство относительно вероятного сговора этих компаний с администрацией Трампа в ущерб интересам европейских государств, отмечает Politico.

В 2021 году корпорация Google обещала отключить свою поисковую систему в Австралии, если законодатели примут новый Кодекс игроков медиарынка. Законопроект сводился к тому, что Google должен будет платить отдельным СМИ за ссылки на их новости в поисковой выдаче и в своих агрегаторах.

В декабре 2020 года генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон от имени десяти американских штатов подал коллективный иск к Google, обвинив ее в нарушениях антимонопольного законодательства. «Техас возглавил коалицию нескольких штатов в судебном иске против Google из-за многочисленных нарушений федерального антимонопольного законодательства и законов о защите прав потребителей», — говорилось в сообщении.

Претензии были связаны с деятельностью ИТ-гиганта, который, по мнению истцов, незаконными путями монополизировал интернет-рекламу. В частности, компанию обвинили в антиконкурентных соглашениях с Facebook, введении пользователей в заблуждение и препятствовании честной конкуренции.