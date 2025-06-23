 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Европе заявили о риске, что Трамп отключит им Интернет

Politico: бизнесмены в Европе увидели риск в отключении Трампом Интернета
Politico называет «фатальной уязвимостью» Европы ее почти полную зависимость от американских поставщиков облачных услуг. Глава облачного сервиса Anexia Виндбихлер отметил, что IT-компаниям надо становиться независимыми
Фото: Gorodenkoff / Shutterstock
Фото: Gorodenkoff / Shutterstock

Президент США Дональд Трамп может отключить Евросоюзу интернет, поделились с изданием Politico своими опасениями европейские технологические бизнесмены. Издание называет «фатальной уязвимостью» Европы ее почти полную зависимость от американских поставщиков облачных услуг.

«Мысль, что он [Трамп] может приказать отключить [интернет] или сделать что-то еще для нанесения серьезного ущерба экономическим интересам [Европы], уже не настолько неправдоподобна, как могло показаться полгода назад», — заявил глава аналитического Центра по регулированию в Европе Зак Майерс.

IT-компаниям необходимо было раньше привлечь внимание к «нездоровой зависимости» от американских сервисов, отметил глава австрийского провайдера облачных сервисов Anexia Александер Виндбихлер. Он считает, что облачный сектор в Евросоюзе чересчур долго пренебрегал продвижением своих интересов, уделяя основное внимание технологической конкурентноспособности.

«Риск отключения — это новая парадигма», — заявил руководитель французской компании OVHcloud Бенджамин Ревколевски. Он считает, что облачный сектор в Евросоюзе чересчур долго пренебрегал продвижением своих интересов, уделяя основное внимание технологическому соперничеству.

«Облако — как кран с водой. А что, если в какой-то момент кран закроется?», — добавил он. 

NetBlocks сообщил о продолжении почти полной блокировки интернета в Иране
Политика
Фото:Morteza Nikoubazl / Zumapress / Global Look Press

В связи с тем, что доминирующая доля европейского рынка облачных вычислений (более 66%) контролируется такими американскими корпорациями, как Amazon, Microsoft и Google, в Европе растет беспокойство относительно вероятного сговора этих компаний с администрацией Трампа в ущерб интересам европейских государств, отмечает Politico.

В 2021 году корпорация Google обещала отключить свою поисковую систему в Австралии, если законодатели примут новый Кодекс игроков медиарынка. Законопроект сводился к тому, что Google должен будет платить отдельным СМИ за ссылки на их новости в поисковой выдаче и в своих агрегаторах.

В декабре 2020 года генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон от имени десяти американских штатов подал коллективный иск к Google, обвинив ее в нарушениях антимонопольного законодательства. «Техас возглавил коалицию нескольких штатов в судебном иске против Google из-за многочисленных нарушений федерального антимонопольного законодательства и законов о защите прав потребителей», — говорилось в сообщении.

Претензии были связаны с деятельностью ИТ-гиганта, который, по мнению истцов, незаконными путями монополизировал интернет-рекламу. В частности, компанию обвинили в антиконкурентных соглашениях с Facebook, введении пользователей в заблуждение и препятствовании честной конкуренции.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Алина Черкашина
Дональд Трамп Интернет Евросоюз
Материалы по теме
Еще в одном российском регионе ограничили работу мобильного интернета
Политика
NetBlocks сообщил о продолжении почти полной блокировки интернета в Иране
Политика
Шадаев допустил ограничение работы зарубежных облачных сервисов в России
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
Овчинский раскрыл детали новой программы «Московские кварталы» Город, 14:06
Зачем вводится новый национальный стандарт для бизнеса Отрасли, 14:05
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Какие аэродромы в Иране атаковал Израиль. Карта Политика, 13:58
КСИР сообщил о 21-й волне ударов ракетами и дронами по Израилю Политика, 13:54
«Отдел нераскрытых дел»: за что все полюбили новый сериал от Netflix Life, 13:49
В Европе заявили о риске, что Трамп отключит им Интернет Политика, 13:48
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Бах ушел. Какова позиция нового президента МОК Ковентри по России Спорт, 13:47
Начальник военной полиции погиб под Суджей при задержании мародеров Общество, 13:46
Al-Maalomah сообщил об атаке на американскую базу в Сирии Политика, 13:45
Франшизы на ПМЭФ-2025: о чем говорили на сессии «Стратегия лидера» Франшизы, 13:44
Германию и Италию призвали вернуть хранящееся в США золото на $245 млрд Политика, 13:42
Узнаю по лицу: что способствует распространению биоэквайринга Отрасли, 13:40
Гашек раскритиковал российские флаги у игроков на чемпионском параде НХЛ Спорт, 13:38