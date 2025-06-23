Минобороны ударило «Искандером» по центру подготовки ВСУ рядом с Сумами

Потери Украины при ударе по центру подготовки мобилизованных ВСУ составили до 100 военнослужащих, заявило Минобороны

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Российские военные поразили центр подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ в районе города Сумы, сообщает Минобороны.

Удар был нанесен при помощи оперативно-тактического комплекса «Искандер», уточнили в ведомстве.

В результате были убиты до 100 военных. Также Украина потеряла до 14 автомобилей и бронетехники.

Накануне Минобороны сообщило, что поразило военный полигон ВСУ в районе Давыдова Брода Херсонской области. Удар был нанесен ракетным комплексом «Искандер-М», использовался боеприпас с кассетной боевой частью.

Потери украинской стороны ведомство оценило более чем в 70 военных. Также, по сведениям Минобороны, был уничтожен расчет противовоздушной обороны, прикрывавший полигон, с дроном-перехватчиком типа «Таран». В Сухопутных силах ВСУ сообщали о трех погибших военных и 14 раненых.