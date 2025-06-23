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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны ударило «Искандером» по центру подготовки ВСУ рядом с Сумами

Минобороны ударило «Искандером» по центру подготовки мобилизованных ВСУ близ Сум
Сюжет
Военная операция на Украине
Потери Украины при ударе по центру подготовки мобилизованных ВСУ составили до 100 военнослужащих, заявило Минобороны

Минобороны ударило «Искандером» по центру подготовки ВСУ рядом с Сумами
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Российские военные поразили центр подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ в районе города Сумы, сообщает Минобороны.

Удар был нанесен при помощи оперативно-тактического комплекса «Искандер», уточнили в ведомстве.

В результате были убиты до 100 военных. Также Украина потеряла до 14 автомобилей и бронетехники.

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Накануне Минобороны сообщило, что поразило военный полигон ВСУ в районе Давыдова Брода Херсонской области. Удар был нанесен ракетным комплексом «Искандер-М», использовался боеприпас с кассетной боевой частью.

Потери украинской стороны ведомство оценило более чем в 70 военных. Также, по сведениям Минобороны, был уничтожен расчет противовоздушной обороны, прикрывавший полигон, с дроном-перехватчиком типа «Таран». В Сухопутных силах ВСУ сообщали о трех погибших военных и 14 раненых.

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Теги
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