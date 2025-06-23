Иранский парламент решил приостановить сотрудничество с МАГАТЭ

МАГАТЭ превратилось в политический инструмент, заявил спикер парламента Ирана. Отношения страны с организацией ухудшились еще до начала операции Израиля и ударов США, Тегеран ограничил инспекторам доступ к своим объектам

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Исламская консультативная ассамблея (парламент Ирана) намерена принять законопроект о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщил спикер Мохаммад Багер Галибаф.

«Мир ясно увидел, что МАГАТЭ не выполнило ни одного из своих обязательств и превратилось в политический инструмент», — заявил он (цитата по Tasnim).

Сотрудничество будет прекращено до тех пор, пока Тегеран не получит «объективных гарантий профессионального поведения» международной организации, сообщил спикер.

По словам Галибафа, США, атаковав ядерные объекты в Фордо, Исфахане и Натанзе, «официально вступили в войну», что означает «неспособность Израиля противостоять Ирану». Тегеран ответит и «заставит [президента США Дональда] Трампа пожалеть о своей агрессии», пообещал он.

Инспекторы МАГАТЭ регулярно посещали иранские заводы по обогащению урана, но их сотрудничество серьезно ослабло в последние годы. Израильская операция, продолжающаяся с 13 июня, положила этим проверкам конец, пишет Financial Times. Еще до атаки США в ночь на 22 июня власти Ирана существенно ограничили доступ сотрудникам агентства к большинству центрифуг.

В середине июня МАГАТЭ приняло резолюцию, в которой говорилось, что Иран не выполняет свои обязательства в рамках режима нераспространения ядерного оружия. В частности, отмечалось в документе, Тегеран не предоставил агентству «технически обоснованных объяснений» по поводу присутствия искусственно созданных частиц урана на незадекларированных объектах. «К сожалению, Иран неоднократно либо не отвечал на вопросы агентства, либо предоставлял технически недостоверные ответы», — сообщал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Иранский МИД и Организация по атомной энергии страны назвали резолюцию «политически ангажированной и юридически необоснованной» и заявили, что Тегеран придерживается своих обязательств.

По данным МАГАТЭ на середину мая, у Ирана было почти 409 кг высокообогащенного урана. В теории этого достаточно для производства десяти ядерных боеголовок, писал Bloomberg. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси сообщил агентству, что местонахождение вещества неизвестно.

В Тегеране заявили, что ядерные объекты эвакуировали заранее, до ударов США и запасы урана «нетронуты». Иранские власти настаивают, что ядерная программа страны носит мирный характер.