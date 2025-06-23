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Политика ,  
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Еще в одном российском регионе ограничили работу мобильного интернета

В Приморье начали на время отключать мобильный интернет в целях безопасности

В Приморском крае начали периодически отключать мобильный интернет в целях безопасности, сообщает региональное Минцифры. В публикации на сайте правительства края отмечается, что так делают «во всех регионах России», поскольку это одна из мер безопасности в условиях проведения военной операции на Украине.

«В связи с мерами, направленными на обеспечение безопасности в регионе, периодически возможны временные ограничения доступа к мобильному Интернету. Просим отнестись жителей Приморского края с пониманием к ситуации. Речь идет о вопросах безопасности», — сказал врио главы регионального Минцифры Андрей Клементьев.

В ведомстве добавили, что при ограничении мобильного интернета остаются доступными проводной интернет или подключение к сети WiFi, причем это позволит решить проблемы в сети торгового эквайринга.

Псковские власти рассказали о расширении ограничений мобильного интернета
Политика
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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