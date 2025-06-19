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Военная операция на Украине ,  
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Псковские власти рассказали о расширении ограничений мобильного интернета

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Военная операция на Украине
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

Власти Псковской области 19 июня увеличивали территорию, на которую распространяются ограничения работы мобильной связи, сообщил глава региона Михаил Ведерников.

«Заметно хуже работала голосовая связь. Дополнительные ограничения были введены в связи с введением в регионе режима «воздушной опасности», — написал он в своем телеграм-канале.

В настоящее время дополнительные ограничения сняли, они действуют только в пределах прежних зон. На какие территории были расширены меры, губернатор не уточнил.

Ведерников отметил, что не считает ограничения чрезмерными, поскольку ночью над российскими регионами были сбиты 80 дронов. «В ряде случаев пострадали инфраструктурные объекты, в том числе и у наших соседей», — пояснил он.

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Ограничения на работу мобильного интернета в Псковской области ввели 16 июня. Власти ряда российских регионов вводили аналогичные меры на фоне атак украинских беспилотников. Первыми об отключении мобильного интернета сообщили власти Владимирской, Липецкой, Тульской и Воронежской областей 21 мая.

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Полина Харчевникова
Псковская область ограничения Интернет Михаил Ведерников мобильная связь мобильный интернет
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