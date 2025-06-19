Псковские власти рассказали о расширении ограничений мобильного интернета
Власти Псковской области 19 июня увеличивали территорию, на которую распространяются ограничения работы мобильной связи, сообщил глава региона Михаил Ведерников.
«Заметно хуже работала голосовая связь. Дополнительные ограничения были введены в связи с введением в регионе режима «воздушной опасности», — написал он в своем телеграм-канале.
В настоящее время дополнительные ограничения сняли, они действуют только в пределах прежних зон. На какие территории были расширены меры, губернатор не уточнил.
Ведерников отметил, что не считает ограничения чрезмерными, поскольку ночью над российскими регионами были сбиты 80 дронов. «В ряде случаев пострадали инфраструктурные объекты, в том числе и у наших соседей», — пояснил он.
Ограничения на работу мобильного интернета в Псковской области ввели 16 июня. Власти ряда российских регионов вводили аналогичные меры на фоне атак украинских беспилотников. Первыми об отключении мобильного интернета сообщили власти Владимирской, Липецкой, Тульской и Воронежской областей 21 мая.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Кремль выразил надежду на третий раунд переговоров с Украиной
Силуанов оценил «похолодание» в российской экономике
Ракета-носитель Starship взорвалась во время испытаний в Техасе. Видео
Решетников заявил о выходе российской экономики на грань рецессии
Bloomberg: в США готовятся к потенциальному удару по Ирану в ближайшие дни
Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием
Дуров перестал отвечать на сообщения Макрона в Telegram
Путин выразил готовность к встрече с Зеленским
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов