В Раде заявили о провале строительства укреплений в Сумской области

Украина провалила строительство фортификационных сооружений в Сумской области, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Соответствующее сообщение депутат опубликовал в телеграм-канале.

«Тем временем с фортификациями в Сумской области большие проблемы», — написал он.

Ситуацию в приграничье Гончаренко счел результатом неэффективного управления.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что около границ страны создается зона безопасности от 10 до 12 километров. «Дальше город Сумы, областной центр. <...> Ну у нас нет такой задачи — забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю», — добавил глава государства.

Буферная зона — район, созданный для отделения одной территории от другой. Преимущественно они используются для снижения напряженности между сторонами конфликта и минимизации риска прямых столкновений.

Россия не требует от Украины капитуляции, заявил президент в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, Москва настаивает лишь на признании сложившейся на местах ситуации.

Путин также подчеркнул, что создание буферной зоны вдоль границы необходимо для обеспечения безопасности приграничных регионов — Белгородской, Брянской и Курской областей.

На фоне боевых действий в Сумской области Украины в мае началась эвакуация населения. Минобороны России сообщало о продвижении российских сил в регионе.