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Военная операция на Украине ,  
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Путин выразил соболезнования жертвам атаки на Севастополь

Сюжет
Военная операция на Украине
В результате удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю погибли как минимум пять человек, около 120 пострадали. Путин выразил соболезнования семьям погибших. По словам Пескова, он в постоянном контакте с военными
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при атаке на Севастополь, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Президент поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю. Направлен борт из Москвы», — написал он.

Пострадавших детей направят на лечение в столицу, добавил Развожаев.  

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил, что Путин находится в постоянном контакте с руководством социального блока, здравоохранения и военными после атаки на Севастополь, передает ТАСС.

В Севастополе объявят день траура после удара ракет ATACMS
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Севастополь подвергся атаке днем 23 июня: город атаковали пять ракет ATACMS с кассетной боевой частью. По данным Минобороны, в результате воздействия ПВО одна из них «отклонилась от траектории полета» и взорвалась над городом. Погибли пять человек, включая троих детей, пострадали около 120 (из них 27 детей).

СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК) по факту атаки на город. Российское военное ведомство возложило ответственность за атаку на США и пообещало не оставлять это без ответа. 24 июня объявлено днем траура на всем полуострове.

ATACMS — ракеты производства США дальностью до 300 км. По данным NYT, Киев получил от Вашингтона более 100 таких ракет. В конце мая США смягчили ограничения к применению американского оружия, разрешив Украине его использовать для «ведения и контрбатарейной борьбы в Харьковской области». Запрет также не распространяется на новые регионы России.

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Владимир Путин погибшие соболезнования Михаил Развожаев Севастополь Военная операция на Украине
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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