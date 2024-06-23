Путин выразил соболезнования жертвам атаки на Севастополь

В результате удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю погибли как минимум пять человек, около 120 пострадали. Путин выразил соболезнования семьям погибших. По словам Пескова, он в постоянном контакте с военными

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при атаке на Севастополь, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Президент поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю. Направлен борт из Москвы», — написал он.

Пострадавших детей направят на лечение в столицу, добавил Развожаев.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил, что Путин находится в постоянном контакте с руководством социального блока, здравоохранения и военными после атаки на Севастополь, передает ТАСС.

Севастополь подвергся атаке днем 23 июня: город атаковали пять ракет ATACMS с кассетной боевой частью. По данным Минобороны, в результате воздействия ПВО одна из них «отклонилась от траектории полета» и взорвалась над городом. Погибли пять человек, включая троих детей, пострадали около 120 (из них 27 детей).

СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК) по факту атаки на город. Российское военное ведомство возложило ответственность за атаку на США и пообещало не оставлять это без ответа. 24 июня объявлено днем траура на всем полуострове.