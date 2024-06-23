Путин выразил соболезнования жертвам атаки на Севастополь
Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при атаке на Севастополь, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
«Президент поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю. Направлен борт из Москвы», — написал он.
Пострадавших детей направят на лечение в столицу, добавил Развожаев.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил, что Путин находится в постоянном контакте с руководством социального блока, здравоохранения и военными после атаки на Севастополь, передает ТАСС.
Севастополь подвергся атаке днем 23 июня: город атаковали пять ракет ATACMS с кассетной боевой частью. По данным Минобороны, в результате воздействия ПВО одна из них «отклонилась от траектории полета» и взорвалась над городом. Погибли пять человек, включая троих детей, пострадали около 120 (из них 27 детей).
СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК) по факту атаки на город. Российское военное ведомство возложило ответственность за атаку на США и пообещало не оставлять это без ответа. 24 июня объявлено днем траура на всем полуострове.
ATACMS — ракеты производства США дальностью до 300 км. По данным NYT, Киев получил от Вашингтона более 100 таких ракет. В конце мая США смягчили ограничения к применению американского оружия, разрешив Украине его использовать для «ведения и контрбатарейной борьбы в Харьковской области». Запрет также не распространяется на новые регионы России.
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