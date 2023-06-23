Принц Гарри хотел расспросить Путина о его детских травмах

Принц Гарри в своем подкасте хотел брать интервью у «противоречивых фигур», обсуждая с ними их ранние годы и детские травмы, одним из собеседников был намечен Путин. Однако Spotify расторгнул контракт с принцем и Меган Маркл

Принц Гарри (Фото: Toby Melville / Reuters)

Сын короля Великобритании Карла III принц Гарри хотел взять интервью для своего подкаста у президента России Владимира Путина, бывшего главы Белого дома Дональда Трампа и миллиардера Марка Цукерберга, сообщают The Telegraph и Bloomberg со ссылкой источники.

Принц обсуждал свои планы с несколькими американскими продюсерами, которые должны были помогать ему в производстве авторского подкаста для шведского потокового сервиса Spotify. В частности, он готовил подкаст о теме отцовства и целенаправленно намеревался брать интервью у «противоречивых фигур», обсуждая с ними их детство, чтобы понять, как взаимоотношения с родителями и детские впечатления могли повлиять на формирование их личностей.

Принц Гарри надеялся, что его собеседником на передаче также станет папа римский Франциск, уточняет Bloomberg. Агентство отмечает, что практичность этих идей показалась некоторым профессионалам «в лучшем случае сомнительной, учитывая, что такие люди, как Путин и Цукерберг, редко дают обширные интервью».

Ни одно из этих интервью так и не вышло, поскольку Spotify в середине июня разорвал контракт на $20 млн на производство подкастов с принцем Гарри и его женой Меган Маркл. За время сотрудничества супруги выпустили только один сезон подкаста Archetypes («Архетипы») — шоу о «социальных ярлыках, которые сдерживают женщин». Гостями проекта были теннисистка Серена Уильямс, певица Мэрайя Кэри, актриса и сценаристка Минди Калинг, модель и диджей Пэрис Хилтон, а также комик Тревор Ноа.

По данным источников Variety, руководство стриминга ожидало большей отдачи от сделки с супругами. Однако в совместном заявлении Spotify и Archewell Audio отмечается, что обе стороны «взаимно согласились расторгнуть контракт и разойтись и гордятся аудиосериалом, который произвели вместе». Источники, на которые ссылается Variety, сообщили, что принц Гарри и Меган Маркл планируют «найти новый дом» для своего аудиоконтента.

Сейчас супруги живут в США. Помимо Spotify пара сотрудничала с Netflix. В декабре 2022 года видеосервис выпустил документальный фильм из шести серий о жизни принца Гарри и Меган Маркл. Проект получил название «Гарри и Меган». В сериале раскрывались подробности их личной жизни, история взаимоотношений с королевской семьей и причина, по которой супруги решили покинуть Великобританию.

В январе 2023-го принц Гарри опубликовал мемуары, в которых в том числе рассказал о своих отношениях с отцом — королем Карлом III, братом — принцем Уильямом и другими членами королевской семьи. Например, в 20-летнем возрасте он узнал о разговоре своего отца и Елизаветы II, состоявшемся в день его рождения, когда будущий король произнес фразу: «Прекрасно! Теперь у меня есть наследник и запасной (heir and spare) — моя работа выполнена». По словам принца Гарри, он был «тенью, планом Б» и считал, что его удерживали во дворце на непредвиденный случай.