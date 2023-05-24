Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 86,2 (-0,35) Инвестиции, 15:56 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,2) Инвестиции, 15:56
Захарова пояснила значение для Москвы заявлений Пашиняна о границах Политика, 16:35
«Яндекс.Маркет» выпустит фены и гантели под своими новыми брендами Технологии и медиа, 16:30
«Гном сидит и щеки морщит»: что помогает актерам заучивать тексты Pro, 16:29
Ученые попросили министра культуры не допустить разрушения «Троицы» Общество, 16:26
Mirror узнала о проекте принца Гарри и Меган Маркл про жизнь во дворце Технологии и медиа, 16:20
Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» стартовала с Байконура. Видео Технологии и медиа, 16:17
ФСБ завела дело на выехавшего из страны москвича за нарушение гостайны Общество, 16:15
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Бакальчук призвала создать в ЕАЭС единый перечень запрещенных товаров Экономика, 16:14
Когда пора обратиться к сексологу и чем он поможет Pro, 16:01
Павлюченкова впервые за 20 месяцев вышла в четвертьфинал турнира WTA Спорт, 15:58
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:58
Власти не исключили запрет Decathlon на продажу магазинов поштучно Бизнес, 15:54
Opel представил обновленную Corsa шестого поколения Авто, 15:52
В Binance признали угрозу подделок аккаунтов с помощью дипфейков Крипто, 15:48

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Технологии и медиа ,  
0 

Mirror узнала о проекте принца Гарри и Меган Маркл про жизнь во дворце

Mirror: принц Гарри и Меган Маркл ведут переговоры с Netflix о фильме про жизнь во дворце
Меган Маркл и принц&nbsp;Гарри
Меган Маркл и принц Гарри (Фото: Daniel Leal-Olivas / Getty Images)

Герцог и герцогиня Сассекские, принц Гарри и его жена Меган Маркл ведут переговоры с американским телеканалом Netflix о съемках полнометражного фильма, который будет посвящен их опыту жизни во дворце. Об этом сообщила газета The Mirror со ссылкой на источники.

Идея о съемках фильма возникла после того, как герцог Йоркский, принц Эндрю дал интервью телеканалу BBC в 2019 году, отмечает издание. В нем принц пояснил, в каких отношениях состоит с финансистом Джеффри Эпштейном, которого в США осудили за вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Интервью раскритиковали эксперты в области истории королевской семьи, журналисты, юристы и другие эксперты.

Проект назовут Scoop (в переводе с английского — сенсационная новость). Главные роли в нем исполнят Руфус Сьюэлл в (принц Эндрю) и Джиллиан Андерсон (журналистка Эмили Мейтлис, которая брала у него интервью). Также в нем снимутся актрисы Билли Пайпер и Кили Хоус, пишет издание.

Принц Гарри и Меган Маркл считают, что могут рассказать «о том, что произошло во дворце, на большом экране», сказал газете источник. Однако сначала они «подождут и увидят», как общественность воспримет этот фильм.

Принц Гарри и Меган Маркл живут в США. Ранее пара уже сотрудничала с Netflix. В декабре 2022 года телеканал выпустил документальный фильм из шести серий о жизни принца Гарри и Меган Маркл. Проект получил название «Гарри и Меган». В сериале раскрывались подробности их личной жизни, история взаимоотношений с королевской семьей и причина, по которой супруги решили покинуть Великобританию.

Теги
принц Гарри Меган Маркл Netflix

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Что собирался показать Netflix в фильме «Гарри и Меган». Видео
Политика
Принц Гарри рассказал об извинениях Карла III за слова о Меган Маркл
Общество
Меган Маркл попросила СМИ «прекратить изнурительный цирк»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter