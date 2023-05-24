Mirror: принц Гарри и Меган Маркл ведут переговоры с Netflix о фильме про жизнь во дворце

Mirror узнала о проекте принца Гарри и Меган Маркл про жизнь во дворце

Меган Маркл и принц Гарри (Фото: Daniel Leal-Olivas / Getty Images)

Герцог и герцогиня Сассекские, принц Гарри и его жена Меган Маркл ведут переговоры с американским телеканалом Netflix о съемках полнометражного фильма, который будет посвящен их опыту жизни во дворце. Об этом сообщила газета The Mirror со ссылкой на источники.

Идея о съемках фильма возникла после того, как герцог Йоркский, принц Эндрю дал интервью телеканалу BBC в 2019 году, отмечает издание. В нем принц пояснил, в каких отношениях состоит с финансистом Джеффри Эпштейном, которого в США осудили за вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Интервью раскритиковали эксперты в области истории королевской семьи, журналисты, юристы и другие эксперты.

Проект назовут Scoop (в переводе с английского — сенсационная новость). Главные роли в нем исполнят Руфус Сьюэлл в (принц Эндрю) и Джиллиан Андерсон (журналистка Эмили Мейтлис, которая брала у него интервью). Также в нем снимутся актрисы Билли Пайпер и Кили Хоус, пишет издание.

Принц Гарри и Меган Маркл считают, что могут рассказать «о том, что произошло во дворце, на большом экране», сказал газете источник. Однако сначала они «подождут и увидят», как общественность воспримет этот фильм.

Принц Гарри и Меган Маркл живут в США. Ранее пара уже сотрудничала с Netflix. В декабре 2022 года телеканал выпустил документальный фильм из шести серий о жизни принца Гарри и Меган Маркл. Проект получил название «Гарри и Меган». В сериале раскрывались подробности их личной жизни, история взаимоотношений с королевской семьей и причина, по которой супруги решили покинуть Великобританию.