Экс-врио главы МЧС Чуприян перешел на работу к владельцу IT-компаний

Бывший первый заместитель главы МЧС стал советником бизнесмена Дениса Фролова, акционера и разработчика российской операционной системы Astra Linux. Он будет заниматься промышленной безопасностью

Александр Чуприян (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Бывший первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян назначен советником бизнесмена, совладельца группы «Вартон» и «Байкал Электроникс» Дениса Фролова. Об этом РБК сообщили два источника в МЧС и подтвердил Фролов.

По словам одного из собеседников РБК, Чуприян будет заниматься развитием направления промышленной безопасности и систем предупреждения угроз, основанных на искусственном интеллекте. Собеседник отметил, что Фролова заинтересовал опыт Чуприяна в области управления рисками.

«Чиновник от МЧС такого уровня поможет компаниям Фролова наладить взаимодействие с крупнейшими производственными компаниями в области обеспечения безопасности», — рассказал источник.

Денис Фролов в 2009 году с партнером Ильей Сивцевым занялся импортом ламп и запустил компанию «Вартон». В 2017-м Фролов договорился о приобретении мажоритарной доли в научно-производственном объединении «Русские базовые информационные технологии» («РусБИТех»), разработчике российской операционной системы (ОС) Astra Linux, а в 2021-м — о приобретении 80% «Национальной компьютерной корпорации», в состав которой входит группа «Систематика» (сделка была закрыта весной 2022 года). Кроме того, в 2021 году «Вартон» приобрел компанию «Байкал Электроникс».

Денис Фролов заявил РБК, что Чуприян обладает высочайшим уровнем квалификации и имеет огромный практический опыт в том числе организаторской работы. «Я уверен, что его профессионализм позволит нам значительно усилить команду, эффективно развивать и совершенствовать существующие продукты», — сказал бизнесмен.

Александр Чуприян не ответил на звонок РБК.

В марте президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Чуприяна от должности первого заместителя главы МЧС.

В 2006 году он стал заместителем министра, а в 2018-м был назначен на должность первого зама. В сентябре 2021 года после гибели министра Евгения Зиничева Чуприян возглавил министерство в качестве врио руководителя. В мае 2022-го главой МЧС был назначен Александр Куренков.

Александр Чуприян начинал свою деятельность в военизированных частях управления пожарной охраны Главного управления внутренних дел (ГУВД) Леноблгорисполкома, был пожарным, начальником караула, заместителем начальника, затем начальником военизированной пожарной части. В структурах МЧС он проработал около 20 лет. В последние годы работы в министерстве он курировал создание системы «Безопасный город».