В МВД предупредили о последствиях нехватки иностранных автозапчастей

Дефицит иностранных запчастей из-за санкций может привести к ухудшению состояния автомобилей, их обслуживание сейчас «будет обходиться весьма дорого», предупредили в МВД

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Нехватка иностранных автозапчастей и проблемы с техобслуживанием автомобилей могут привести к ухудшению их технического состояния. Об этом заявил замглавы Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин.

«Каждый участник дорожного движения, владелец транспортного средства <…> в первую очередь должен уделять серьезнейшее внимание состоянию своего транспортного средства», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Представитель МВД отметил, что восстановление поврежденного автомобиля и последующее перестрахование «на сегодняшний день будет обходиться весьма дорого». «Вот эти все социально-экономические условия накладываются, в том числе сложности содержания транспортных средств, они будут оказывать существенное влияние», — заявил Кузин, призвав содержать автомобили «по мере возможности в технически исправном состоянии».

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), с начала года фирменные оригинальные запчасти в России подорожали в среднем на 30%; сильнее всего — кузовные запчасти и микроэлектроника, заявил директор и сооснователь международной сети автосервисов FIT Service Данил Соловьев. В РСА отметили, что пока складские запасы не исчерпаны и дефицитных деталей не так много, из «корзины часто бьющихся деталей», которая включает примерно 1,5 тыс. позиций, исчезло около 20. Но в перспективе дефицит будет увеличиваться, допускает союз.

Накануне Центробанк сообщил, что из-за подорожания запчастей предлагает расширить коридор базового тарифа ОСАГО для легкового транспорта на 26% в обе стороны. Базовая ставка будет устанавливаться страховщиками индивидуально в диапазоне 1646–7535 руб. Для общественного транспорта тариф расширится на 17,8% в обе стороны.

На этой неделе Госдума приняла в третьем чтении закон о легализации параллельного импорта, который упрощает торговлю товарами из списка Минпромторга. В него вошли товары и материалы сотен иностранных брендов, в том числе Land Rover, Bentley и других. В апреле Autonews писал, что ведомство утвердило перечень запчастей, шин, масел и аксессуаров, которые можно будет ввозить в Россию по схеме параллельного импорта. В марте «Ведомости» со ссылкой на источники в отраслевых организациях сообщали, что легализация параллельного импорта автозапчастей приведет к трудностям с гарантийным обслуживанием машин.