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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении РСЗО и беспилотников ВСУ над Змеиным

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российская армия за сутки уничтожила 21 украинский беспилотник и 22 реактивные системы залпового огня (РСЗО), часть из них — над островом Змеиный в Черном море, который находится под контролем России с 25 февраля, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

Средства противовоздушной обороны также уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Петрополье, Малая Камышеваха, Стрелечье и Дементиевка Харьковской области (последние два находятся недалеко от границы с Россией); Скадовск и Новой Збурьевки Херсонской области; в районе Донецка, Горловки и Донецкого в ДНР; Горского и Окнино в ЛНР.

РСЗО были перехвачены в районе Донецка, Макеевки, Горловки, Камышевахи в ДНР и Червоного, Изюма и Сухой Каменки Харьковской области. Там же, в районе населенного пункта Пески Ратьковские, ПВО перехватила баллистическую ракету «Точка-У».

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Военная операция на Украине. Главное
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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

21 июня Минобороны заявило, что днем ранее российские военные отбили атаку ВСУ на Змеиный: было сбито 13 украинских беспилотников.

«Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата. В воздушном налете было задействовано более 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в ударном и разведывательном исполнении, наведение которых осуществлялось двумя беспилотными летательными аппаратами Bayraktar TB2», — рассказали в ведомстве. Помимо Bayraktar, в районе острова был замечен американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk.

Украинские военные обеспечивали противовоздушное прикрытие беспилотников системами С-300 с позиций в районе Тузлы и Очакова, а также наносили удары ракетами «Точка-У», РСЗО «Ураган» и американскими гаубицами М-777 с позиций под Одессой и на острове Кубанский, сообщили в Минобороны.

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