Медведев назвал европейских политиков «чахлой порослью» технократов

В Европе не осталось и в помине политических деятелей уровня Гельмута Коля, Жака Ширака или Маргарет Тэтчер, считает зампред Совета безопасности России. Тех, кто есть сейчас, он назвал «чахлой порослью» технократов

Дмитрий Медведев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посвятил свой новый пост в Telegram европейским политикам.

«Я достаточно давно общаюсь с иностранными руководителями и вижу, как сильно упал уровень западных политиков», — сообщил он.

По его словам, сейчас в Европе руководят люди, которые не способны взять на себя ответственность. «Не в обиду никому, но всем очевидно, что Марио Драги — это не Сильвио Берлускони, а Олаф Шольц не Ангела Меркель. Это новые люди и новая, на мой взгляд, далеко не лучшая эпоха государственного управления», — отметил Медведев, назвав современных политиков «чахлой порослью» технократов.

«Проблема вырождения европейской политики связана прежде всего с тем, что она стала бледным бэк-вокалом американских солистов. Шарль де Голль мог возразить любому американскому президенту. А сейчас кто из европейцев сделает это без трясущихся рук?» — задал риторический вопрос Медведев.

«Как когда-то метко заметил Владимир Путин, «после смерти Махатмы Ганди и поговорить не с кем», — резюмировал зампред Совета безопасности.

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