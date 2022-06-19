Медведев сравнил обещания ЕС Украине со строительством коммунизма
Выполнение условий для вступления Украины в Европейский союз займет десятилетия, но к тому моменту ЕС может постигнуть судьба СССР, который распался, так и не построив коммунизм, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Он напомнил о принятой в 1961 году программе КПСС, в которой гражданам пообещали жизнь при коммунизме, однако этого так и не случилось: СССР распался, а Коммунистическая партия была ликвидирована.
«Ситуация, связанная с наступлением всемирного счастья в Союзе, напоминает мне заклинания, сделанные Еврокомиссией в отношении кандидатства для Украины», — написал Медведев.
Он сравнил обещания ЕС со строительством коммунизма, поскольку дата присоединения Украины не названа, но Киеву выдвинуто много «непроверяемых абстрактных условий». Зампредседателя Совбеза допустил, что реальный срок вступления Украины в Евросоюз — середина столетия.
«Но ведь ситуация может случиться такая, как с судьбой СССР. Коммунизм, может быть, и наступил бы, если бы сохранился сам Союз. А Союз, к сожалению, умер. Понимаете, на что я намекаю?» — написал Медведев. Он предположил, что к этому времени ЕС может исчезнуть.
17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, Украина продемонстрировала «стремление и решимость соответствовать европейским ценностям и стандартам». При этом Украина должна выполнить ряд требований, в том числе продолжить борьбу с коррупцией, повышать уровень независимости судебной системы, ограничить «чрезмерное влияние» олигархов, а также привести ряд законов в соответствие с европейскими.
Незадолго до этого Киев посетили лидеры трех крупнейших стран объединения — Германии, Франции и Италии, которые также поддержали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.
Киев подал заявку на вступление в ЕС через несколько дней после начала спецоперации России. Украинские власти призывали предоставить стране членство по ускоренной процедуре. Это предложение поддержала Польша, однако ряд стран, в том числе Нидерланды, выражали мнение, что Киеву «еще далеко» до вступления в ЕС.
Россия изначально не высказывалась против интеграции Украины в ЕС. Сначала пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Евросоюз, в отличие от НАТО, — не военно-политический блок, однако позже заявил, что движение Киева в сторону ЕС требует особого внимания на фоне усиления оборонной составляющей союза.