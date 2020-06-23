Куратор нового механизма инвестиций в Минфине уйдет в Минэкономразвития

Андрей Иванов (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Заместитель министра финансов Андрей Иванов перейдет на работу в Минэкономразвития, где также займет пост заместителя министра, рассказал РБК источник, близкий к Минэкономразвития, и собеседник, знакомый с планами о кадровом назначении.

«Он один из кандидатов на пост заместителя министра экономического развития», — рассказал источник РБК, близкий к Минэкономразвития.

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