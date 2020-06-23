Политика , 23 июн, 14:03
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Куратор нового механизма инвестиций в Минфине уйдет в Минэкономразвития
Андрей Иванов
Заместитель министра финансов Андрей Иванов перейдет на работу в Минэкономразвития, где также займет пост заместителя министра, рассказал РБК источник, близкий к Минэкономразвития, и собеседник, знакомый с планами о кадровом назначении.
«Он один из кандидатов на пост заместителя министра экономического развития», — рассказал источник РБК, близкий к Минэкономразвития.
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