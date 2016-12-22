На Украине продлили сроки обустройства границы с Россией

Реализация проекта обустройства украинско-российской границы («Стена») продлена до 2021 года. Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

«В связи с тем, что в 2015-2017 годах было недофинансирование проекта, был продлен до 2021 года», — говорится в сообщении. Как отмечается, в бюджете на 2019 год на его реализацию уже заложено 400 млн грн.

Ориентировочная стоимость обустройства 1 км границы составляет около 2,5 млн грн. Система сооружений включает противотранспортные рвы, сетчатую ограду, заграждения из спирали. Отдельные участки будут оборудованы комплексы видеоконтроля и сигнализации, а также передвижные боевые модули и опорные пункты.

По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, к настоящему моменту оборудовано 47% границы с Россией, протяженность которой составляет 2,3 тыс. км.

Проект обустройства границы был утвержден в 2015 году, его планировалось реализовать до конца 2018 года. В августе 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) отчиталось о задержании шестерых фигурантов дела о хищении средств на постройку «Стены». По версии следствия, ущерб от хищений составил 16 млн грн (около 37 млн руб.). Всего на реализацию проекта было выделено 400 млн грн.