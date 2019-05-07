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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
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Политика ,  
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Эрдоган поддержал решение ЦИК Турции отменить итоги выборов мэра Стамбула

Президент Турции Реджеп Эрдоган поддержал решение турецкого Центризбиркома отменить итоги выборов мэра Стамбула и провести новое голосование в июне, сообщает HaberTurk.

Выступая в парламенте перед своими сторонниками, он заявил, что выборы градоначальника турецкой столицы были омрачены серьезными нарушениями в списках избирателей и работе избиркомов, а потому нелегитимны. «Документы [о нарушениях] очень надежные. Есть конкретные доказательства... Мы не можем игнорировать беззаконие», — сказал президент Турции. По его словам, решение о повторном голосовании стало важным шагом на пути к укреплению демократии.

Пост мэра Стамбула по итогам выборов 31 марта должен был занять представитель оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу. Он с перевесом в несколько тысяч голосов (менее 0,3%) обошел Бинали Йылдырыма — кандидата от партии Партии справедливости и развития, которую возглавляет Эрдоган.

6 мая Центризбирком изучил документы о нарушениях на выборах, собранные партией проигравшего кандидата, и принял решение о том, что выборы нужно провести еще раз, так как проголосовали несколько десятков тысяч человек, которые не имели такого права. Новые выборы мэра Стамбула назначены на 23 июня.

Муниципальные выборы 31 марта проходили помимо Стамбула в Анкаре, где также победила оппозиция. Оппозиционные кандидаты также одержали победу в Измире, Анталье, Адане, Мерсине.

Теги: Турция, Стамбул, выборы мэра, Реджеп Тайип Эрдоган
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